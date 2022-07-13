13 Июля 2022 16:16

Бюст легендарному полководцу Панфилову открыли в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В десантно-штурмовой бригаде талдыкорганского гарнизона состоялось открытие бюста Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов, начальник алматинского филиала Государственного военно-исторического музея, внучка прославленного полководца Алуа Байкадамова.

«Для нескольких поколений военнослужащих казахстанской армии Иван Васильевич Панфилов остается легендой, примером стойкости, мужества и беззаветной преданности Родине», – сказал замминистра Мухамеджан Таласов

«Десантно-штурмовая бригада, дислоцирующаяся на территории Алматинской области, по праву носит имя Ивана Панфилова. Именно здесь летом 1941 года была сформирована 316-я стрелковая дивизия, получившая в народе название «панфиловской». Сегодняшний день, несомненно, останется в истории», – выразила признательность внучка героя Алуа Байкадамова.



























