Бюст Кейки батыра из Венгрии привезли в Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В музей им. А. Иманова в Амангельдинском районе привезли бюст Кейки батыра, над созданием которого работали венгерские ученые-антропологи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках празднования 90-летия Амангельдинского района состоялась торжественная церемония передачи бюста местному музею.

«Бюст батыра привез из Алматы местный предприниматель Танатар Ахметов. Также он передал музею и документы, сохранившиеся и переданные из министерств культуры Венгрии и России. Теперь их может увидеть каждый желающий»,- сообщили в музее им. А. Иманова.

Здесь же отметили, что работу по идентификации и восстановлению облика народного героя провели в столице Венгрии - Будапеште специалисты Музея естественных наук под руководством генерального директора Золтана Коршоша.

Напомним, работы по восстановлению облика Кейки батыра начались в октябре 2016 года в Венгрии. Центральным государственным музеем РК при содействии Посольства РК в Венгрии в Будапешт были доставлены останки черепа Кейки батыра.

Также о процессе идентификации говорил, выступая на конференции в рамках мероприятий по увековечиванию легендарного Кейки батыра в Амангельдинском районе Костанайской области, посол Венгрии в Казахстане Андраш Барани. Посол на республиканской научно-практической конференции «Кейки батыр: История жизни и смерти» высказался касательно захоронения останков казахского народного героя.

«Сегодня, спустя 95 лет после кончины народного героя Кейки батыра, его останки преданы земле. Таким образом, восторжествовала историческая справедливость. Я очень горжусь тем, что после возвращения останков героя из России, руководство страны доверило его моим соотечественникам (венгерским ученым-антропологам) провести работу по идентификации и восстановлению облика народного героя», - отметил Барани.





