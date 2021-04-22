Бюст героя-казахстанца Садыка Джумабаева открыли в российской школе

КИРИШИ. КАЗИНФОРМ - 20 апреля 2021 года в Пчевской школе Киришского муниципального района Ленинградской области России состоялось торжественное открытие бюста Садыка Джумабаева, чье имя носит образовательное учреждение с 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Администрации муниципального образования Киришского муниципального района Ленинградской области РФ.

В церемонии открытия приняли участие второй консул Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Алмаз Ниязалиев, президент Казахского национально-культурного общества Санкт-Петербурга и Ленинградской области «АТА-МЕКЕН» Сарсенгали Куспанов, спонсоры, представители областного правительства, Дома дружбы Ленинградской области, районной администрации.

Почетное право открыть памятный знак было предоставлено скульптору, академику Академии художеств Казахстана Мейраму Баймуханову и ученику 9-го класса Сергею Закачурину.

Садык Джумабаев – начальник штаба 1084-го стрелкового полка 310-й стрелковой дивизии, погиб, защищая Пчеву в ноябре 1941 года.