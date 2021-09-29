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Бюст Алихана Букейханова установили в селе Каратал Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
29 Сентября 2021, 14:45
Бюст Алихана Букейханова установили в селе Каратал Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бюст Алихана Букейханова, выдающегося представителя казахской интеллигенции, установили в Актогайском районе Карагандинской области. Мероприятие было приурочено к 30-летию Независимости и 155-летию со дня рождения Алихана Букейханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выпускники сельской школы имени А. Ермекова, отметившие 30-летие окончания учебного заведения, подарили памятник родному селу Каратал.

«До этого в честь десяти-, пятнадцати-, а также двадцатилетия окончания школы мы дарили подарки школе и мечети. В этом году установили памятник Алихану Букейханову», – рассказал житель села Каратал Бекзат Сатыбалды.

Бюст установлен перед Домом культуры. Опора постамента сделана из гранита, а сама скульптура – из бронзы. Автор – член Союза художников Казахстана Бейбит Мустафин.

Также в день открытия памятника состоялась научно-познавательная конференция «Алихан Букейханов и современный Казахстан». На ней презентовали сборник «Әлихан – Алаш Ақсораңы». В книге собраны статьи исследователей творчества Алихана Букейханова и деятельности партии «Алаш».

«Памятник, установленный на малой родине Алихана Букейханова, – залог того, что новые поколения начнут понимать и впитывать его идеи», – отметил в ходе конференции доктор филологических наук Тұрсын Жұртбай.

Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани жаңғыру» и приурочено к 30-летию независимости страны и 155-летию Алихана Букейханова.

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