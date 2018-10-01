Бюст Акана Сері открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялось торжественное открытие бюста народного композитора, поэта и акына Акана Сері, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Высшем колледже культуры имени Акана Сері состоялось открытие бюста великого акына, чье имя носит колледж. Торжественную церемонию открыл парад домбристов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель акима города Кокшетау Алтынай Амренова, которая подчеркнула особое место Акана Сері в казахском песенном искусстве.

Автором бюста стал лауреат фестиваля «Шабыт», житель города Кокшетау Ринат Абенов.

Учащиеся колледжа показали участникам церемонии театрализованную постановку из жизни Акана Сері. Студент Высшего колледжа культуры Албосын Таннур исполнил арнау, прозвучала также песня в исполнении выдающегося певца Кажибая Жахина.



