Бюст Абая установят в Казани

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Казани установят бюст Абая. Об этом сообщил аким Абайской области Нурлан Уранхаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области 423 памятника истории и культуры. Из них 13 памятников республиканского и 410 памятников местного значения. С прошлого года начата плановая работа по благоустройству 35 дворов. В этом году запланировано благоустройство еще 70 дворовых территорий, а также 15 общественных пространств. В одном из них мы намерены установить бюст татарскому поэту Мусе Джалилю. Также в Казани планируется установить бюст Абая», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в Областной универсальной библиотеке имени Абая.

Также аким отметил, что программа озеленения города начинается с приведения в порядок общественных мест отдыха.

«Для ухода за зелеными насаждениями будет разработана единая схема местной ирригационной системы. Планируется отремонтировать 60 км дорог, вдоль которых также будут оборудованы тротуары. Также планируется создать единый дизайн-код, который позволит скорректировать архитектурный облик города, восстановить его архитектурную уникальность, создать более однородную привлекательную городскую среду. Ведется ремонт фасадов многоквартирных жилых домов. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию мостовое пространство на правом берегу подвесного моста. Сегодня он стал излюбленным местом сбора детей и молодежи. Через неделю, 15 июня, такое же пространство откроется на левом берегу», - сообщил глава региона.

По его словам, продолжится благоустройство острова Бейбітшілк.

«Когда-то здесь была детская железная дорога. В детстве мы ходили туда и гуляли. К сожалению, сейчас ее нет. Поэтому мы построим на острове детскую железную дорогу. Надеюсь, что это место, несомненно, станет одним из самых любимых мест отдыха наших детей, на лоне природы», - заключил Н. Уранхаев.