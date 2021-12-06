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Бюст Абая открыли в Париже

6 Декабря 2021 21:00
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Бюст Абая открыли в Париже

БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Сквере поэтов, который находится в 16-м округе города Парижа по инициативе посольства РК во Франции состоялось торжественное открытие бюста великого казахского поэта Абая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие посвящено 30-летию Независимости Казахстана и юбилейной дате установления дипломатических отношений между двумя странами.

Скульптурное изображение было организовано при содействии членов казахстанско-французского делового совета Айдана Карибжанова и Ги Сидоса; автором скульпторы является Ербол Зиябеков.

На церемонии открытия бюста казахскому поэту выступили: мэр 16-го округа города Парижа Франсис Спинэр, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, посол РК во Франции Жан Галиев, заместитель мэра французской столицы Арно Нгатча и Анн Глас, дочь Альбера Фишлера, занимающегося исследованиями о казахском деятеле во Франции.

Высокие гости отметили, что великий казахский поэт, философ - гуманист, мыслитель, композитор, мастер художественного слова Абай Кунанбайулы является великой исторической личностью мирового уровня, сыгравшей важную роль в становлении современной казахской и зарубежной литературы.

Сегодняшнее мероприятие придает особое значение юбилею независимости и 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией.

Кроме того, выступающие подчеркнули рост числа французских читателей, интересующихся богатым наследием Абая, опубликованном на французском языке, подчеркнув, что проведение культурных мероприятий между двумя странами является реальным отражением стратегического партнерства.

Следует отметить, что в парке «Square des poètes» находятся памятники, посвященные грандам французской литературы. При этом из зарубежных поэтов размещены только скульптурные произведения Пушкина и Абая.

В открытой библиотеке Сквера поэтов широкому кругу читателей были представлены книги Абая на французском языке.

Церемония торжественного открытия бюста Абаю завершилась выступлением Мелвина Жоэля Клэро, который исполнил произведение «Айттым, Салем Каламкас» и Айгерим Ерсайыновой, исполнившей великое произведение казахского поэта «Көзімнің қарасы».

В торжественной церемонии также приняли участие представители администрации президента Франции, министерства иностранных дел, депутаты, представители делового бизнеса и казахской диаспоры.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Культура   #Франция   #Память   #Абай   #30 лет Независимости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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