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Бюст Абая открыли в Алматы

6 Февраля 2020 15:23
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Бюст Абая открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открыли бюст Абая. Скульптура установлена в сквере «Гульдер» у здания акимата Жетысуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В торжественной церемонии, приуроченной к 175-летию великого поэта, мыслителя Абая, принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Юбилейный год Абая – это праздник деятелей культуры и литературы, мастеров словесного жанра, всех, кто так или иначе соприкасается с творчеством. Богатейшее наследие великого поэта, философа и мыслителя, его нравоучения являются достоянием казахского народа», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Автором изваяния является заслуженный деятель искусств Казахстана, скульптор Тлеуберды Бинашев.

В церемонии открытия приняли участие известные писатели, поэты, абаеведы.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Абай,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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