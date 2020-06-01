Бюро Сената определило повестку заседания палаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Бюро Сената, состоявшемся под председательством Спикера Маулена Ашимбаева, определена повестка очередного заседания Палаты, которое запланировано на 4 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе предстоящего заседания сенаторы планируют рассмотреть ратификацию Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики, законопроекты о внесении поправок в законодательство по вопросам военного положения, по вопросам лотерей и лотерейной деятельности, а также поправок в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек.

Члены Бюро также распределили среди профильных комитетов законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Комитет по финансам и бюджету определен головным по законопроекту «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок».

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству займется дальнейшей проработкой законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса».

Головным комитетам поручено обобщить предложения других комитетов Сената Парламента Республики Казахстан и подготовить заключения по данным документам.