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    17:23, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Бюро нацстатистики опровергает информацию о требовании заполнять чужие анкеты переписи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро национальной статистики отреагировало на распространяемую в соцсетях информацию о том, что в Казахстане якобы просят людей заполнять анкеты переписи населения за других граждан, передает МИА «Казинформ».

    «В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы людей просят заполнить анкеты переписи населения за других граждан. Официально заявляем, что со стороны Бюро национальной статистики такое требование не выставлялось. В связи с этим, в случае выявления таких фактов просим обращаться по номерам телефонов, указанных на сайте sanaq.gov.kz. Отметим, что конфиденциальность личных данных граждан гарантируется законодательством страны», - говорится в распространенном сообщении Бюро нацстатистики.

    Также сообщается, что по многочисленным просьбам граждан Бюро было принято решение о возобновлении онлайн переписи. Она будет доступна до конца проведения переписи населения.

    «Призываем всех жителей страны принять активное участие в важнейшем мероприятии!» - добавили в ведомстве.

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