Бюро нацстатистики опровергает информацию о требовании заполнять чужие анкеты переписи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро национальной статистики отреагировало на распространяемую в соцсетях информацию о том, что в Казахстане якобы просят людей заполнять анкеты переписи населения за других граждан, передает МИА «Казинформ».

«В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы людей просят заполнить анкеты переписи населения за других граждан. Официально заявляем, что со стороны Бюро национальной статистики такое требование не выставлялось. В связи с этим, в случае выявления таких фактов просим обращаться по номерам телефонов, указанных на сайте sanaq.gov.kz. Отметим, что конфиденциальность личных данных граждан гарантируется законодательством страны», - говорится в распространенном сообщении Бюро нацстатистики.

Также сообщается, что по многочисленным просьбам граждан Бюро было принято решение о возобновлении онлайн переписи. Она будет доступна до конца проведения переписи населения.

«Призываем всех жителей страны принять активное участие в важнейшем мероприятии!» - добавили в ведомстве.