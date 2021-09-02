Бюро нацстатистики: Более 32 тысяч казахстанцев прошли перепись онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 10:00 часов 2 сентября онлайн перепись прошли 32 422 респондентов. Из них 28 382 ответили на сайте sanaq.gov.kz, 3528 используя ссылку сайта на портале Еgov, еще 512 человек ответили на вопросы переписи через приложение Aitu. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

У респондентов возник ряд вопросов касательно процедуры прохождения онлайн-опроса. В частности, у некоторых граждан возникли проблемы при заполнения адреса постоянного проживания. Респонденту нужно будет ввести первые буквы названия улицы, после чего система автоматически выдает похожие варианты. Если при первой попытке не удалось обнаружить нужный адрес, необходимо набрать разные вариации на казахском и русском языках.

К примеру, улица Жеңіс в городе Нур-Султане. Если респондент наберет название «Женис», система не выдаст нужного адреса. Так как название улицы содержит специфические буквы казахского языка. Следует отметить, что заполняя строку адреса проживания, необходимо учесть то, как название улицы обозначено в адресном регистре.

Также в социальных сетях был вопрос якобы об ошибке в системе sanaq.gov.kz при прохождении опроса. А именно на вопросе о владении государственным языком. В самом начале распространяемого видео отчетливо видно, что респондент отвечая на 13-ый вопрос: « Какими языками Вы владеете?» третье го переписного листа, указал на то, что он владеет казахским и русским языками.

Следующий вопрос: « Владеете ли Вы государственным языком? Если «ДА», то используете ли вы его в повседневной жизни?» задается с целью уточнения использует ли респондент государственный язык в повседневной жизни. Если в предыдущем вопросе указано что респондент «владеет казахским», а в следующем вопросе указывает, что «нет», система, обнаруживая ошибку, уведомляет об этом. Таким образом исключается человеческий фактор. В опросных листах есть несколько взаимосвязанных вопросов. Поэтому система выстроена так, что ответы должны быть последовательными.

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446. Звонок бесплатный. В Казахстане каждый важен!



