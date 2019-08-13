Бюро МФЦА займется обучением внутренних аудиторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бюро МФЦА совместно Министерством финансов и Международной сертификационной группой CIA (Certified Internal Auditor) запускают новую программу для внутренних аудиторов. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент в Бюро имеются десять программ в области финансов, инвестиций, бухучета и аудита. Основная задача новой 11-й программы – переподготовка и подготовка внутренних и внешних аудиторов, довести их до международного уровня. Основной вызов для нас – обучить взрослого человека. И первый шаг является отучить от предыдущего знания, осознание того, что какие-то знания нужно оставить, отучить и быть готовым к новым знаниям», - рассказал Ернур Рысмагамбетов в рамках Национальной конференции внутренних аудиторов на площадке МФЦА.

Он сообщил, что работа над программой начнется осенью. Так, сначала планируется подготовить тренеров.

«Первый шаг – подготовить местных тренеров, потому что у нас есть их дефицит. Осенью Бюро МФЦА будет готовить тренеров. Дальше мы в пилотном режиме запустим маленькую группу совместно с Министерством финансов и посмотрим, как будет проходить весь процесс до конца года. Как только мы протестируем, в зависимости от ресурсов, времени и желания самих аудиторов, после мы начнем обучать», - проинформировал Ернур Рысмагамбетов.

По сообщению заместителя председателя правления, Министерство финансов планирует переобучить всех своих аудиторов. Также Бюро непрерывного профессионального развития на данный момент думает о форме обучения аудиторов.

«Это, скорее всего, будет некая форма платного и некая форма бесплатного обучения. У нас есть программа успешных грантов. Обычно по всем нашим программам обучающий платит сам и после успешной сдачи экзаменов мы возмещаем его расходы по прохождению сертификационной программы. Наверное, мы применим данный подход и к этой программе тоже. Основная цель сейчас – Минфин. Но в целом международная программа на английском языке будет доступна для всех внутренних аудиторов – квазигоссектора, частного бизнеса. Мы не только будем обучать государственных аудиторов», - добавил он.

Как отметил Ернур Рысмагамбетов, любой желающий аудитор может обучиться на базе Бюро МФЦА и получить статус международного квалифицированного внутреннего аудитора.

Напомним, в столице проходит первая национальная конференция внутренних аудиторов на площадке Международного финансового центра «Астана». В конференции принимают участие около 300 аудиторов центральных государственных и местных исполнительных органов, Комитета внутреннего государственного аудита Минфина, Счетного комитета, а также аудиторы квазигосударственного сектора.