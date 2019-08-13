Бюро МФЦА и Институт внутренних аудиторов Казахстана установили сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро непрерывного профессионального развития Международного финансового центра «Астана» и Институт внутренних аудиторов РК подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Национальной конференции внутренних аудиторов в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ подписали заместитель председателя правления АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов и директор по сертификации Института внутренних аудиторов РК Малика Капарова.

Как пояснил Ернур Рысмагамбетов, целью данного меморандума является запуск новой программы, фокусирующейся на внутренних аудиторах.

«В Бюро МФЦА есть ряд соглашений с международными квалификационными компаниями. По разным направлениям у нас есть сотрудничество, и мы уже обучаем. Теперь каждые полгода добавляем себе в портфель новые программы. Минфин инициировал, чтобы мы добавили именно сертификат CIA, потому что ведомство видит необходимость в подготовке внутренних аудиторов. Проанализировав рынок, ситуацию, решили добавить портфель программу CIA. Мы видим очень большую значимость внутренних аудиторов для всех проектов. Наша миссия – внедрять международные знания на локальном рынке. Поэтому мы как раз подписываем меморандум и хотели начать совместно с ними готовить тренеров», - прокомментировал заместитель председателя правления АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов.

Как ранее сообщил заместитель председателя правления АО «Администрация МФЦА», Министерство финансов планирует переобучить на международном уровне всех своих внутренних аудиторов.