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Бюро Мажилиса зарегистрировало депутатскую группу «Жаңа Қазақстан»

11 Февраля 2022 15:15
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Бюро Мажилиса зарегистрировало депутатскую группу «Жаңа Қазақстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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В первом чтении Палате предлагается рассмотреть проект законодательных поправок по вопросам противодействия коррупции.

Законопроектом вводится, в частности, контроль за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц и устанавливаются фискальные и карьерные санкции, которые будут применяться лишь за значительные расхождения. При этом в каждом случае лицу будет предоставлена возможность обосновать законность расходов. Данные новеллы планируется ввести в действие с 2027 года после полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием. Другой блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

На обсуждение депутатов в первом чтении вносится и проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций».

Проект повестки пленарного заседания содержит и поступивший в Мажилис законопроект с поправками по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.

Наряду с формированием проекта повестки дня очередного пленарного заседания Палаты в предстоящую среду Бюро Мажилиса зарегистрировало депутатскую группу «Жаңа Қазақстан».

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