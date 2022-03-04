Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В первом чтении палате предлагается обсудить инициированный депутатами Парламента законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам связи.

Документом предусматривается усиление роли регулятора путем установления административной ответственности за нарушение правил оказания услуг связи, а также увеличение суммы штрафов в отношении операторов связи за несоответствие требованиям качества интернета. Эти меры направлены на повышение качества оказания услуг сотовой и фиксированной связи.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект с поправками по вопросам защиты прав ребенка.

В проект пленарного заседания Мажилиса включен также законопроект о ратификации Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.