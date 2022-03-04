РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:43, 04 Март 2022 | GMT +6

    Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    В первом чтении палате предлагается обсудить инициированный депутатами Парламента законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам связи.

    Документом предусматривается усиление роли регулятора путем установления административной ответственности за нарушение правил оказания услуг связи, а также увеличение суммы штрафов в отношении операторов связи за несоответствие требованиям качества интернета. Эти меры направлены на повышение качества оказания услуг сотовой и фиксированной связи.

    Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект с поправками по вопросам защиты прав ребенка.

    В проект пленарного заседания Мажилиса включен также законопроект о ратификации Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.


    Теги:
    Парламент Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!