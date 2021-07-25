Бюллетени получили 73,8 % избирателей на выборах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области на выборах сельских акимом проголосовали 73,8 % избирателей. Лидирует по числу пришедших на избирательные участки Кызылкугинский район – 85 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 19:00 часов по местному времени избирательные бюллетени получили 73,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки. В том числе: в городе Атырау – 65,4 % в Жылыойском районе – 79,7 %, в Индерском районе – 75,6 %, в Исатайском районе – 84,6 %, в Курмангазинском районе – 71,1 %, в Кызылкугинском районе – 85 %, в Махамбетском районе – 80,4 %. В Атырауской области выборы сельских акимов проходят в 18 округах. В бюллетени внесены 52 кандидата. Из них 24 выдвинуты политическими партиями, 28 – самовыдвиженцы. В списки избирателей внесены 44 305 человек. Выборы проходят в 41 населенном пункте», - проинформировал председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

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