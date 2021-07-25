+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бюллетени получили  73,8 % избирателей на выборах в Атырауской области

25 Июля 2021 20:40
Поделиться:
Бюллетени получили  73,8 % избирателей на выборах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области на выборах сельских акимом проголосовали 73,8 % избирателей. Лидирует по числу пришедших на избирательные участки Кызылкугинский район – 85 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Бибигуль Аккужина: Выборы сельских акимов - возможность участвовать в системе управления
Избирательные участки завершили свою работу в большинстве регионов Казахстана Жители очень активны -  председатель Зерендинской районной территориальной избирательной комиссии Более 83% кордайцев в Жамбылской области получили  избирательные бюллетени

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 19:00 часов по местному времени избирательные бюллетени получили 73,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки. В том числе: в городе Атырау – 65,4 % в Жылыойском районе – 79,7 %, в Индерском районе – 75,6 %, в Исатайском районе – 84,6 %, в Курмангазинском районе – 71,1 %, в Кызылкугинском районе – 85 %, в Махамбетском районе – 80,4 %. В Атырауской области выборы сельских акимов проходят в 18 округах. В бюллетени внесены 52 кандидата. Из них 24 выдвинуты политическими партиями, 28 – самовыдвиженцы. В списки избирателей внесены 44 305 человек. Выборы проходят в 41 населенном пункте», - проинформировал председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

Как ранее сообщалось, педагогов больше всего среди претендентов на должность сельского акима в Атырауской области

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz

125 наблюдателей следят за выборами сельских акимов в Атырауской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Выборы акимов  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Бибигуль Аккужина: Выборы сельских акимов - возможность участвовать в системе управления
Избирательные участки завершили свою работу в большинстве регионов Казахстана
Жители очень активны -  председатель Зерендинской районной территориальной избирательной комиссии
Более 83% кордайцев в Жамбылской области получили  избирательные бюллетени
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
2 Рейд по Фёдоровскому водохранилищу провели в Караганде
3 Какие  метеоусловия будут в Казахстане 25 июля
4 ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья в Нур-Султане
5 28 заведений и магазинов нарушили карантин за сутки в Нур-Султане
Читайте также
Выборы акимов: более 80% костанайских избирателей уже сделали свой выбор
90% жителей одного из районов Алматинской области проголосовали на выборах сельских акимов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив