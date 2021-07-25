Бюллетени получили 36,6% избирателей в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель избирательной комиссии Мангистауской области Аскар Рзаханов проинформировал о ходе выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в выборах акимов сел и сельских округов по Мангистауской области задействовано 14 избирательных участков. Всего в списке избирателей внесены 14 144 человека.

«Самое большое количество избирателей в селе Акшукур - 6 877, самое меньшее - в сельском округе Сам Бейнеуского района - 403 избирателя. Согласно данным, предоставленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 14:00 по времени Нур-Султана избирательные бюллетени получили 36,6% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сообщил Аскар Рзаханов в ходе брифинга.

По его данным, количество избирателей на сегодня по Бейнеускому району в селе Сарга составляет 58,9%, в селе Есет - 61,8%, селе Толеп - 58,9%, в сельском окруе Сам - 66%.

По Каракиянскому району явка избирателей в Куланды составила 66,9%, по Мангистаускому району - в сельский округе Тущыкудук 46% , Кызан - 43,8%, селе Жармыш - 36,8%, сельском округу Онды - 34,8%. А в Тупкараганском районе, в селе Акшукур - 22%.

«Самый низкий результат показывает село Акшукур Тупкараганского района», - отметил председатель комиссии избирательной комиссии Мангистауской области.



