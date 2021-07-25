-
-
-
-
-
-
-
-
-
16:07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бюллетени получили 36,6% избирателей в Мангистауской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель избирательной комиссии Мангистауской области Аскар Рзаханов проинформировал о ходе выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее сообщалось, что в выборах акимов сел и сельских округов по Мангистауской области задействовано 14 избирательных участков. Всего в списке избирателей внесены 14 144 человека.
«Самое большое количество избирателей в селе Акшукур - 6 877, самое меньшее - в сельском округе Сам Бейнеуского района - 403 избирателя. Согласно данным, предоставленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 14:00 по времени Нур-Султана избирательные бюллетени получили 36,6% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сообщил Аскар Рзаханов в ходе брифинга.
По его данным, количество избирателей на сегодня по Бейнеускому району в селе Сарга составляет 58,9%, в селе Есет - 61,8%, селе Толеп - 58,9%, в сельском окруе Сам - 66%.
По Каракиянскому району явка избирателей в Куланды составила 66,9%, по Мангистаускому району - в сельский округе Тущыкудук 46% , Кызан - 43,8%, селе Жармыш - 36,8%, сельском округу Онды - 34,8%. А в Тупкараганском районе, в селе Акшукур - 22%.
«Самый низкий результат показывает село Акшукур Тупкараганского района», - отметил председатель комиссии избирательной комиссии Мангистауской области.
- 59% избирателей проголосовало в Акмолинской области
- Выборы сельских акимов: как идет голосование в СКО
- В двух селах и 42 сельских округах Павлодарской области проходят выборы акимов
- Выборы сельских акимов: какой регион лидирует по явкам избирателей
- Что думают костанайские сельчане о выборах местных акимов
- Подарки получают первые проголосовавшие и именинники в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана