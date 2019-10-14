«Бюджеты народного участия» внедрят во всех городах Казахстана в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время Правительством совместно с акиматами регионов ведется работа по подготовке подходов по внедрению в 2020 году «бюджетов народного участия» во всех городах. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2018 года в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах с населением более 2 тысяч человек внедрен самостоятельный бюджет местного самоуправления (МСУ). Проекты бюджетов МСУ и отчеты об их исполнении обсуждаются с жителями на сходах и собраниях местного сообщества. По информации местных исполнительных органов за 2018 год проведено более 7 000 собраний местного сообщества, в том числе по обсуждению бюджетов МСУ. На периодической основе проводятся отчетные встречи руководителей госорганов и акимов с населением», - отмечает Глава Правительства.

Аскар Мамин добавил, что работа по повышению открытости и прозрачности бюджета на всех уровнях государственного управления будет продолжена.

«Одной из задач по переходу к концепции «Слышащего государства» является широкое вовлечение населения в процесс принятия решений. Это также было озвучено в предвыборной программе Президента Республики Казахстан. В связи с этим, положительный опыт акимата района «Сарыарка» города Нур-Султана по бюджету участия планируется распространить на другие регионы. В настоящее время Правительством совместно с акиматами регионов ведется работа по подготовке подходов по внедрению в 2020 году «бюджетов народного участия» во всех городах. Для этого в Правила разработки местных бюджетов вносятся соответствующие дополнения. До конца текущего года Правила будут утверждены. В городах районного значения, селах, поселках, сельских округах «бюджет народного участия» уже реализуется через обсуждение проекта бюджета МСУ с местными жителями. В целом принимаемые меры будут способствовать повышению открытости бюджета на центральном и местном уровнях государственного управления», - подчеркивается в ответе.