Бюджетные средства присваивали тренеры спортшколы в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - «На бумаге» подопечные спортивной школы выезжали на соревнования и учебно-тренировочные сборы, а на деле выделенные на поездки деньги присваивались тренерами ДЮСШ в Лисаковске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе проведения проверки в Детско-юношеской спортивной школе выявлено хищение бюджетных средств на 6 миллионов тенге.

«Тренеры этой организации фиктивно оформляли финансовые отчеты о поездках детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы, присваивая выделяемые на эти цели деньги. Преступная схема была изобличена. Три тренера преданы суду по обвинению в присвоении вверенных средств. Под тяжестью улик они признали вину и полностью возместили причиненный ущерб», - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении двоих тренеров судом принято решение о прекращении уголовного дела за примирением.

Третий тренер осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, поскольку по объему похищенного его действия квалифицированы как тяжкое преступление. Приговор вступил в законную силу.