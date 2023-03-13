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    13:00, 13 Март 2023 | GMT +6

    Бюджетные средства присваивали тренеры спортшколы в Лисаковске

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - «На бумаге» подопечные спортивной школы выезжали на соревнования и учебно-тренировочные сборы, а на деле выделенные на поездки деньги присваивались тренерами ДЮСШ в Лисаковске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе проведения проверки в Детско-юношеской спортивной школе выявлено хищение бюджетных средств на 6 миллионов тенге.

    «Тренеры этой организации фиктивно оформляли финансовые отчеты о поездках детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы, присваивая выделяемые на эти цели деньги. Преступная схема была изобличена. Три тренера преданы суду по обвинению в присвоении вверенных средств. Под тяжестью улик они признали вину и полностью возместили причиненный ущерб», - сообщили в областной прокуратуре.

    В отношении двоих тренеров судом принято решение о прекращении уголовного дела за примирением.

    Третий тренер осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, поскольку по объему похищенного его действия квалифицированы как тяжкое преступление. Приговор вступил в законную силу.


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