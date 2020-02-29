Бюджетные средства похитили с помощью ЭЦП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В аппарате акима Бурабайского района Акмолинской области прошла встреча по профилактике и предупреждению совершения коррупционных правонарушений с участием заместителя руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Рустема Танабаева.

В ходе совещания участникам рассказали о хищении бюджетных средств с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Так, в ходе досудебного производства установлено, что главный специалист Отдела строительства Бурабайского района с помощью находящейся у него на постоянном использовании электронно-цифровой подписи руководителя совершил хищение бюджетных средств - 2 526 863 тенге, путем необоснованного перечисления на карточные счета работников денежных средств в качестве своей заработной платы, сумма подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы. В результате принятых мер органом уголовного преследования вышеуказанные средства возмещены в доход государства.

Указанное нарушение допущено из-за отсутствия контроля со стороны руководства соответствующих госорганов района, а также ненадлежащего исполнения своих прямых обязанностей должностными лицами Отдела строительства, отмечено на совещании.

В завершение встречи руководство Антикоррупционной службы указало на необходимость разработки порядка осуществления контроля со стороны Отдела финансов Бурабайского района за планированием расходования бюджетных средств, находящихся в фонде оплаты труда, а также проведения обучающих семинаров-совещаний для руководителей самостоятельных отделов и структурных подразделений акимата основам компьютерной грамотности и пользования электронно-цифровой подписью.



