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Бюджетные средства на оказание бесплатных медуслуг похитила предпринимательница в Атырау

22 Января 2021, 15:25
Бюджетные средства на оказание бесплатных медуслуг похитила предпринимательница в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области предпринимательница совершила хищение бюджетных средств, выделенных на оказание бесплатных медицинских услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитента по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Сотрудники Департамента экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК завершили расследование уголовного дела по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК в отношении директора двух предприятий города Атырау.

«Руководитель компаний, используя служебное положение, совершила хищение бюджетных денежных средств на сумму более 16,8 млн тенге, выделенных НАО «Фонд социального медицинского страхования по Атырауской области» в рамках Государственный программы «Денсаулык» - «Оказание бесплатных медицинских услуг».

Ущерб подтвержден заключением Института судебной экспертизы Атырауской области. В связи с тем, что ущерб не возмещен, наложен арест на имущество подозреваемого лица», - сообщили в ведомстве.

Приговором суда №2 города Атырау она признана виновной в совершении вышеуказанного правонарушения и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранеия сроком на 5 лет.


Атырауская область   Борьба с преступностью   Суды   Здравоохранение   Минфин РК  
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