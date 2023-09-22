Бюджетное планирование станет электронным в Карагандинской области

В Карагандинской области стратегическое и бюджетное планирование станет электронным. Информационная система «еАкимат» позволит повысить эффективность бюджетных расходов. Сейчас идет ее внедрение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев, выступая с отчетом перед депутатами на сессии областного маслихата.

- В настоящее время в области проводится работа по внедрению информационной системы «еАкимат365», которая оцифровывает процессы стратегического и бюджетного планирования, а также исполнения бюджета. Система автоматически определяет потребность сел в объектах социальной инфраструктуры на основе данных форм мониторинга СНП с учетом нормативов и региональных стандартов, – сказал аким области.

Депутатам презентовали эту систему и показали, как она работает, на примере конкретного населенного пункта. Отмечено, что ее внедрение сделает бюджетные процессы более прозрачными.

Ермаганбет Булекпаев отчитался о выполнении возложенных на него обязанностей и задач. Рассказал о показателях развития региона в экономике и социальной сфере.

За 8 месяцев инвестиции составили 451 млрд тенге, из которых доля частных почти 90%. Сформирован пул из 56 проектов общей стоимостью 1,5 трлн тенге. Это позволит создать более 13 тысяч постоянных рабочих мест. В этом году запустят 11 инвестпроектов, с созданием 2300 рабочих мест.

Повышению деловой активности способствует государственная поддержка. Действует региональная программа развития предпринимательства «Кәсіпкер». В этом месяце стартовала новая программа кредитования МСБ с льготной ставкой 3%.

- В целях снижения налоговой нагрузки на бизнес мы первыми в республике снизили ставку розничного налога вдвое – с 4 до 2 %. Этой мерой воспользовались порядка 800 предпринимателей области, что увеличило количество налогоплательщиков в 4 раза с момента внесения изменений. Предприниматели, ранее работавшие в тени, стали легализовывать свой бизнес, – отметил Ермаганбет Булекпаев.

В социальной сфере решают вопросы с дефицитом мест в детских садах и школах. Новые государственные детские сады появятся в Караганде, Приозёрске и Балхаше. Продолжается строительство школ в селе Талды Каркаралинского района, Новостройке Бухар-Жырауского района. Для ликвидации дефицита ученических мест строится школа на 600 мест в микрорайоне Кунгей города Караганды. Кроме того, завершается модернизация 29 сельских школ.

В Пришахтинске началось строительство Дворца школьников.

В селах построят 92 новых объекта здравоохранения. В Балхаше и Темиртау откроются центральные межрайонные больницы.

Отчет акима области содержал все направления социально-экономического развития.

Депутаты получили ответы на свои вопросы и дали положительную оценку.