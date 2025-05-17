Бюджетный дефицит Казахстана – тревожный сигнал или естественное явление

Международный опыт

Казахстан часть глобальной экономики, которая испытывает серьезные трудности. Международный валютный фонд связывает это с усиливающейся неопределенностью. К этому ведут непрекращающиеся конфликты, что отражается на глобальной торговле, санкции и тарифные войны.

МВФ прогнозирует, что глобальный государственный долг в 2025 году увеличится еще на 2,8 процентного пункта ВВП, а к концу текущего десятилетия приблизится к 100 процентам ВВП, превысив максимальный уровень, достигнутый в период пандемии.

Что в этом контексте рекомендует МВФ развивающимся экономикам? Эксперты говорят: наведите порядок в собственных бюджетах.

В странах Евросоюза вопрос бюджетного дефицита решается через строгие фискальные правила и механизмы контроля. В частности, дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, и Казахстан судя по этой цифре, вполне укладывается в норму. У нас, как уже говорилось выше, дефицит бюджета составляет 2,7% от ВВП. Здесь Казахстан показывает приверженность сбалансированной бюджетной политике.

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В ЕС по этому поводу разные подходы. Германия действует осторожно, тогда как некоторые другие страны показывают чрезмерный дефицит бюджета. В их числе Франция, Италия, Бельгия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и другие.

К примеру, во Франции в этом году власти планируют удержать дефицит бюджета на уровне 5,4% ВВП. Для того, чтобы снизить этот показатель до 4,6% в 2026 году им придется сэкономить 40 млрд. евро. В Италии прогнозируется сокращение дефицита до 3,3% от ВВП.

Опыт ведущих экономик мира показывает, что бюджетный дефицит – обычное явление, а не признак слабости. Даже самые развитые страны систематически финансируют свои расходы за счет заимствований, продолжая вкладывать в развитие инфраструктуры и стимулировать экономический рост. Настоящая угроза возникает лишь тогда, когда дефицит становится неконтролируемым – когда его невозможно погасить, либо когда средства расходуются неэффективно и уходят в так называемую «черную дыру» бюджетных потерь.

Фото: Андрей Чеботарев/Facebook

– США живут с хроническим дефицитом десятилетиями, и никто не кричит, что они банкроты – напротив, долларом расплачивается весь мир . Япония имеет гигантский госдолг, но продолжает развивать технологии и инфраструктуру. Франция и Италия почти каждый год планируют бюджет с дефицитом, но это не мешает им быть одними из крупнейших экономик Евросоюза, – заявил финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Казахстан может и должен занимать средства, но только если это делается под конкретные, тщательно продуманные программы развития, по низким процентным ставкам и в условиях устойчивого экономического роста. В таком случае это – инвестиция в будущее.

– Бюджет с дефицитом – это не болезнь, а симптом. Иногда – роста, иногда – ошибок. Но сам по себе дефицит не страшен. Страшна только бездумность: когда никто не объясняет, зачем он, куда идут деньги и как их вернут. А если с этим все прозрачно – то дефицит не пугает, а работает. На страну. На людей. На будущее, – отметил А. Чеботарев.

Эксперт Расул Рысмамбетов в свою очередь подчеркнул, что важно всегда держать в голове: сам по себе дефицит – не проблема, проблема – в его устойчивости и цели.

Фото: Kazinform

– Например в США дефицит бюджета в 2023 году составлял 6,3%, в этом году вероятно он больше. В Японии он кажется более 7%, а у нас около 3%. Отмечу, что все без исключения развитые страны живут с дефицитом. Но нам важнее качество управления дефицитом, чем сами цифры, – заявил эксперт.

Структурные причины дефицита

В общественном восприятии слово «дефицит» часто вызывает ассоциации с кризисом и экономическими трудностями. Многие ожидают резкого ухудшения финансового состояния страны и ужесточения фискальной политики. Однако профессиональный взгляд на бюджетный дефицит существенно отличается от бытового понимания.

– Когда в Казахстане слышат слово «дефицит», у многих начинается внутренний финансовый апокалипсис. В голове – картинка: казна пуста, чиновники растеряны, а впереди – только повышение налогов и МВФ с чемоданами условий. Но это поверхностное восприятие. Для финансистов дефицит – это обычное явление. Как температура у тела: 36,6 – норма, но бывает и 37 – и ничего, жить можно. Главное – чтобы не 40. Если говорить языком финансистов, дефицит бюджета – это вовсе не сигнал бедствия, а скорее естественное состояние экономики, особенно если речь идет о растущем государстве, - отметил Андрей Чеботарев.

Эксперт Расул Рысмамбетов добавил, что страх перед дефицитом бюджета в Казахстане во многом сформирован историческими и культурными особенностями постсоветского периода. Для многих слово «дефицит» ассоциируется с недостатком товаров и неэффективным управлением. Однако в современной мировой экономике дефицит бюджета воспринимается, как инструмент финансовой политики. Гораздо важнее понять, с какой целью, на какой срок и под какие условия привлекаются дополнительные средства, чем сам факт его наличия.

– В коммуникационном смысле – лучше сразу объяснять, что дефицит бюджета означает, что планы государства чуть более амбициозны чем раньше. Своего рода – планирование «на вырост», – считает Р. Рысмамбетов.

Также эксперт привел пример бюджетного дефицита с ситуацией в семье: когда расходы временно превышают доходы, это не катастрофа, если есть план восстановления баланса. Семья может взять кредит, воспользоваться сбережениями или попросить помощи – и это нормально, если расчеты подтверждают будущий рост. Точно так же и с государственным бюджетом – важно знать, куда идут деньги и как они будут возвращены.

– Часто бывает даже эксперты считают, что государство должно экономить, тратить только заработанные средства и тогда все будет хорошо. Но государства используют дефицит почти всего, потому что мы живем в мире «долговой экономики». Страны используют дефицит во время экономических спадов (чтобы поддержать экономику, не урезая расходы), для финансирования крупных проектов (инфраструктура, оборона, образование), при социальных шоках (пандемия, войны, стихийные бедствия), – считает Р. Рысмамбетов.

Коллаж: Canva

В этом смысле Казахстан пережил непростое время. Это и внешние и внутренние «шоки». Когда случилась пандемия COVID-19, государство выделяло огромные суммы на социальные нужды: финансовая помощь была оказана более 4,5 миллионам гражданам, а свыше 1 миллиона человек были обеспечены продуктово-бытовыми наборами. Были снижены тарифы на коммунальные услуги. Наиболее нуждающимся оказывалась дополнительная помощь. Бизнесу снизили налоговую нагрузку.

Случилось беспрецедентное наводнение в прошлом году и государство вновь не оставило людей без поддержки. Была оказана единовременная социальная помощь, компенсации, проведены ремонтные работы в 9 156 домах. На эти цели было выделено 54,7 млрд тенге. В кратчайшие сроки построено 2 680 индивидуальных жилых домов на 64 млрд тенге. И это лишь малый перечень социальных расходов, которые и составляют львиную долю государственного бюджета.

Словом, на финансовое самочувствие страны влияет масса обстоятельств от политической ситуации в мире, до стихийных бедствий и других внешних и внутренних факторов. Но, судя по всему, Казахстан справляется с этой задачей достойно, поскольку вполне укладывается в международные рамки, характеризующие устойчивость финансово-бюджетной сферы. И главное, выполняет все свои социальные обязательства.