Бюджетная заявка на содержание МФЦА сокращается на 40%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трехлетняя бюджетная заявка Международного финансового центра «Астана» сокращается на 40% в рамках законопроекта о республиканском бюджете. Об этом сообщил первый заместитель председателя МФЦА Кайрат Айтекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К. Айтекенов проинформировал, что согласно трехлетней бюджетной заявке на 2020 год рассматривается выделить 13 млрд тенге, 2021-й – 12 млрд тенге и 10 млрд - на 2022 год.

«Сразу хочу отметить, что средства направлены на содержание таких органов как суд МФЦА, арбитражный центр, комитет по регулированию финансовых услуг и администрацию, совет по управлению. По факту мы уже никаких дополнительных средств не требуем. Это содержание органов МФЦА в соответствии с конституционным законом. Я хотел бы обратить внимание, что сейчас рассматривается бюджет. 26 сентября будет заявка Министерства финансов. Бюджетная заявка сокращается более чем на 40% по сравнению с текущим годом», - отметил первый заместитель председателя МФЦА.