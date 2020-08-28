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«Бюджет участия»: сбор заявок открыт в Алматы, по 800 млн тенге на район
28 Августа 2020 09:54
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начинается сбор заявок по проекту «Бюджет участия». Сбор заявок будет продолжаться до 5 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Любой желающий сможет предложить свою идею по развитию городской среды. Если инициатива будет поддержана другими жителями в процессе голосования, ее реализуют за счет городского бюджета. Одна заявка не должна превышать сумму в 55,5 млн тенге. Общий объем финансирования составит 6,4 млрд — по 800 млн тенге на каждый район города», - сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на портале budget.open-almaty.kz.
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