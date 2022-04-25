Бюджет трех новых областей рассчитывается - глава Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова примерные расчеты будут подготовлены после определения новых областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уточнения бюджета начались еще в марте. После этого было Послание Президента. Соответственно, новые поручения уже были, проект бюджета был сформирован. Конечно, сейчас работа продолжается. После образования новых областей, когда будет подписан указ, будут назначены акимы новых областей, дальнейшая работа уже будет проводится новыми акимами совместно с акимами тех областей, которые сейчас реорганизуются», - сообщил Алибек Куантыров журналистам после правительственного часа в Мажилисе.

По словам главы Миннацэкономики, необходимые средства будут предусмотрены на следующий год при формировании бюджета на 2023-2025 годы.

«При необходимости деньги будут выделяться из резерва Правительства, возможно, при втором уточнении. Ориентировочной суммы пока нет», - отметил министр.

Он также ответил на вопрос, когда можно будет говорить о конкретных суммах при формировании бюджета новых областей.

«Сейчас, когда области образуются, уже будет распределение, деление штатной численности, активов, объектов между областями. Будет эта черта подведена и примерные расчеты будут подготовлены», - считает министр.

Как сообщалось ранее, в рамках поручений Главы государства, озвученных во время Послания от 16 марта, создаются новые области - Абайская, Улытауская и Жетысуская.