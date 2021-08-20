Бюджет столицы увеличат на 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошло онлайн-заседание общественного совета столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании под председательством Мухтара Еркетаева члены Совета рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение маслихата города Нур-Султана от 11 декабря 2020 года № 553/77-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2021-2023 годы».

«С учетом анализа фактической собираемости собственных доходов план на 2021 год предлагается пересмотреть в сторону увеличения на 45,7 миллиарда тенге, с доведением до 434 миллиардов тенге. В том числе, по налоговым поступлениям - 40 миллиардов тенге, по неналоговым поступлениям - 3,11 миллиарда тенге, по поступлениям от продажи основного капитала - 2,6 миллиарда тенге», – сказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нур-Султана Кайсар Манкараев, выступивший с докладом.

По его словам, предлагается увеличить объемы финансирования социальной сферы на 14,4 миллиарда тенге. В целом, расходы на социальную сферу столицы составят 207,5 миллиарда тенге.

После обсуждения Совет принял решение утвердить проект документа и направить его в городской маслихат.