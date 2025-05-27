Бюджет станет прозрачнее: опубликованы правила составления гражданского бюджета РК
Приказом министра финансов Республики Казахстан от 21 мая 2025 года утверждены Правила составления, представления и публикации гражданского бюджета на стадиях планирования и исполнения бюджета. Документ вступает в силу с 6 июня 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно утвержденным Правилам, гражданский бюджет представляет собой адаптированную информацию, раскрывающую основные параметры республиканского и местных бюджетов. Его основная цель — предоставить гражданам доступ к сведениям о формировании и расходовании государственных средств в понятной и наглядной форме.
Форматы и каналы публикации
Публикация гражданского бюджета будет осуществляться на:
- официальных интернет-ресурсах центральных и местных государственных органов;
- сайтах субъектов квазигосударственного сектора;
- в обязательном порядке — на интернет-портале открытых бюджетов в специально созданной вкладке «Гражданский бюджет».
Этапы составления
Гражданский бюджет формируется и публикуется на следующих стадиях бюджетного процесса:
- планирование, включая формирование, утверждение и уточнение бюджета;
- исполнение бюджета.
Ответственные органы
Формирование и публикация гражданского бюджета обеспечиваются следующими органами:
на республиканском уровне:
- при планировании — центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- при исполнении — центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
на местном уровне:
- на стадии планирования — областными, городскими и районными акиматами, а также местными органами по государственному планированию;
- на стадии исполнения — соответствующими акиматами и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета;
- администраторы бюджетных программ — по направлениям бюджетных расходов;
- субъекты квазигосударственного сектора — по полученным бюджетным средствам.
Требования к оформлению
Содержание гражданского бюджета должно быть изложено кратко, ясно и в доступной для широкой аудитории форме. Для наглядности и лучшего восприятия используются инфографика, диаграммы, таблицы, схемы и иллюстрации. Объемные материалы публикуются в машиночитаемом формате:
- таблицы — в формате Excel;
- текстовая информация — в формате Word.
Разделы гражданского бюджета могут дополняться регионально-специфичной информацией, отражающей особенности соответствующей административной территории.
Описание бюджетного процесса
При описании бюджетного процесса на стадии планирования указываются:
- субъекты, ответственные за составление бюджета;
- процедура рассмотрения и утверждения бюджета, включая ссылки на соответствующие нормативные правовые акты.
На стадии исполнения раскрывается следующая информация:
- кто обеспечивает исполнение бюджета;
- ключевые этапы исполнения бюджета по поступлениям и расходам;
- источники и направления использования национальных ресурсов;
- детализированные данные по бюджетной классификации;
- краткая информация о внесенных изменениях и дополнениях в Бюджетный кодекс (с указанием причин и сроков);
- процесс составления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год.
Дополнительные положения
Правила также определяют порядок:
- составления гражданского бюджета на стадии планирования (формирования, утверждения, уточнения);
- составления на стадии исполнения;
- публикации гражданского бюджета.
Принятие данных Правил направлено на повышение прозрачности бюджетного процесса, усиление общественного контроля за использованием государственных средств и развитие открытого государственного управления.
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