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    16:43, 27 Май 2025 | GMT +5

    Бюджет станет прозрачнее: опубликованы правила составления гражданского бюджета РК

    Приказом министра финансов Республики Казахстан от 21 мая 2025 года утверждены Правила составления, представления и публикации гражданского бюджета на стадиях планирования и исполнения бюджета. Документ вступает в силу с 6 июня 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аймақтар
    Коллаж: Kazinform

    Согласно утвержденным Правилам, гражданский бюджет представляет собой адаптированную информацию, раскрывающую основные параметры республиканского и местных бюджетов. Его основная цель — предоставить гражданам доступ к сведениям о формировании и расходовании государственных средств в понятной и наглядной форме.

    Форматы и каналы публикации

    Публикация гражданского бюджета будет осуществляться на:

    • официальных интернет-ресурсах центральных и местных государственных органов;
    • сайтах субъектов квазигосударственного сектора;
    • в обязательном порядке — на интернет-портале открытых бюджетов в специально созданной вкладке «Гражданский бюджет».

    Этапы составления

    Гражданский бюджет формируется и публикуется на следующих стадиях бюджетного процесса:

    • планирование, включая формирование, утверждение и уточнение бюджета;
    • исполнение бюджета.

    Ответственные органы

    Формирование и публикация гражданского бюджета обеспечиваются следующими органами:

    на республиканском уровне:

    • при планировании — центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
    • при исполнении — центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

    на местном уровне:

    • на стадии планирования — областными, городскими и районными акиматами, а также местными органами по государственному планированию;
    • на стадии исполнения — соответствующими акиматами и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета;
    • администраторы бюджетных программ — по направлениям бюджетных расходов;
    • субъекты квазигосударственного сектора — по полученным бюджетным средствам.

    Требования к оформлению

    Содержание гражданского бюджета должно быть изложено кратко, ясно и в доступной для широкой аудитории форме. Для наглядности и лучшего восприятия используются инфографика, диаграммы, таблицы, схемы и иллюстрации. Объемные материалы публикуются в машиночитаемом формате:

    • таблицы — в формате Excel;
    • текстовая информация — в формате Word.

    Разделы гражданского бюджета могут дополняться регионально-специфичной информацией, отражающей особенности соответствующей административной территории.

    Описание бюджетного процесса

    При описании бюджетного процесса на стадии планирования указываются:

    • субъекты, ответственные за составление бюджета;
    • процедура рассмотрения и утверждения бюджета, включая ссылки на соответствующие нормативные правовые акты.

    На стадии исполнения раскрывается следующая информация:

    • кто обеспечивает исполнение бюджета;
    • ключевые этапы исполнения бюджета по поступлениям и расходам;
    • источники и направления использования национальных ресурсов;
    • детализированные данные по бюджетной классификации;
    • краткая информация о внесенных изменениях и дополнениях в Бюджетный кодекс (с указанием причин и сроков);
    • процесс составления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год.

    Дополнительные положения

    Правила также определяют порядок:

    • составления гражданского бюджета на стадии планирования (формирования, утверждения, уточнения);
    • составления на стадии исполнения;
    • публикации гражданского бюджета.

    Принятие данных Правил направлено на повышение прозрачности бюджетного процесса, усиление общественного контроля за использованием государственных средств и развитие открытого государственного управления.

    Ранее в Минфине объяснили недобор бюджета за 2024 год.

    Теги:
    Бюджет Минфин РК Экономика Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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