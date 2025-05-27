Бюджет станет прозрачнее: опубликованы правила составления гражданского бюджета РК

Согласно утвержденным Правилам, гражданский бюджет представляет собой адаптированную информацию, раскрывающую основные параметры республиканского и местных бюджетов. Его основная цель — предоставить гражданам доступ к сведениям о формировании и расходовании государственных средств в понятной и наглядной форме.

Форматы и каналы публикации

Публикация гражданского бюджета будет осуществляться на:

официальных интернет-ресурсах центральных и местных государственных органов;

сайтах субъектов квазигосударственного сектора;

в обязательном порядке — на интернет-портале открытых бюджетов в специально созданной вкладке «Гражданский бюджет».

Этапы составления

Гражданский бюджет формируется и публикуется на следующих стадиях бюджетного процесса:

планирование, включая формирование, утверждение и уточнение бюджета;

исполнение бюджета.

Ответственные органы

Формирование и публикация гражданского бюджета обеспечиваются следующими органами:

на республиканском уровне:

при планировании — центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

при исполнении — центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

на местном уровне:

на стадии планирования — областными, городскими и районными акиматами, а также местными органами по государственному планированию;

на стадии исполнения — соответствующими акиматами и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета;

администраторы бюджетных программ — по направлениям бюджетных расходов;

субъекты квазигосударственного сектора — по полученным бюджетным средствам.

Требования к оформлению

Содержание гражданского бюджета должно быть изложено кратко, ясно и в доступной для широкой аудитории форме. Для наглядности и лучшего восприятия используются инфографика, диаграммы, таблицы, схемы и иллюстрации. Объемные материалы публикуются в машиночитаемом формате:

таблицы — в формате Excel;

текстовая информация — в формате Word.

Разделы гражданского бюджета могут дополняться регионально-специфичной информацией, отражающей особенности соответствующей административной территории.

Описание бюджетного процесса

При описании бюджетного процесса на стадии планирования указываются:

субъекты, ответственные за составление бюджета;

процедура рассмотрения и утверждения бюджета, включая ссылки на соответствующие нормативные правовые акты.

На стадии исполнения раскрывается следующая информация:

кто обеспечивает исполнение бюджета;

ключевые этапы исполнения бюджета по поступлениям и расходам;

источники и направления использования национальных ресурсов;

детализированные данные по бюджетной классификации;

краткая информация о внесенных изменениях и дополнениях в Бюджетный кодекс (с указанием причин и сроков);

процесс составления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год.

Дополнительные положения

Правила также определяют порядок:

составления гражданского бюджета на стадии планирования (формирования, утверждения, уточнения);

составления на стадии исполнения;

публикации гражданского бюджета.

Принятие данных Правил направлено на повышение прозрачности бюджетного процесса, усиление общественного контроля за использованием государственных средств и развитие открытого государственного управления.

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