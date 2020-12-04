Бюджет шымкентского ФК «Ордабасы» сократят на 30%

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Бюджет футбольного клуба казахстанской Премьер-лиги «Ордабасы» сократят на 30%. Об этом заявил аким Шымкента Мурат Айтенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему в этом году был больше бюджет предыдущего? Потому что команда участвовала в еврокубках. Это было до пандемии, увеличили командировочные расходы. Мы хотели достичь в еврокубках каких-то уровней. Как только мы вылетели из еврокубков, сразу же бюджет был сокращен на два с половиной миллиарда тенге», - сказал Мурат Айтенов на брифинге в СЦК.

По его словам, эти деньги были направлены на борьбу с пандемией.

«На следующий год мы сократили бюджет на 30%, в итоге, у нас четыре или пять миллиардов тенге», - отметил аким.

М. Айтенова журналисты также спросили о том, продолжит ли работу в клубе главный тренер Кахабер Цхададзе.

«Мы ожидали от нашей любимой команды «Ордабасы» больших успехов, но, к сожалению, они заняли пятое место. Я вам сейчас не могу ответить. Мы должны провести заключительное совещание, будем обсуждать, почему так получилось», - сказал аким.