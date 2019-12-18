Бюджет пополнился на 220 млн тенге после вмешательства авиационной транспортной прокуратуры Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Авиационная транспортная прокуратура Алматы добилась пополнение бюджета на 220 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Авиационной транспортной прокуратурой города Алматы в ходе проведенного мониторинга установлено 32 предприятия транспорта (участники внешнеэкономической деятельности), которые занижали свои доходы. Данные организации в нарушение налогового законодательства представляли налоговую отчетность с заниженными доходами от реализации товаров (работ, услуг) по налогу на добавленную стоимость и корпоративному подоходному налогу», - сообщили в ведомстве.

На основании внесенного акта надзора Департаментом государственных доходов по Алматы в адрес предпринимателей направлены извещения об устранении нарушений.

В настоящее время налогоплательщики устранили нарушения путем предоставления дополнительной налоговой отчетности на общую сумму 264,7 млн тенге, из которой в доход государства взыскано более 220 млн тенге.