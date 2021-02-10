Бюджет Нур-Султана оптимизировали на 43 млрд тенге
«В период пандемии нам пришлось скорректировать бюджет. 43 млрд мы оптимизировали и направили на социальные и инфраструктурные вопросы. Мы прогнозировали, что мы недосчитаемся 60 млрд тенге. По данным на сегодняшний день примерно 16 млрд мы недосчитались, поскольку многие предприятия временно были приостановлены», - сказал Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением.
Аким заявил, что в местный бюджет поступило средств на 25% больше.
«Была проделана большая, кропотливая работа. По тем вопросам, где еще мы можем недобрать работа еще идет, поскольку этот процесс еще не завершен. Может быть негативный эффект связанный с пандемией. Мы не исключаем этого», - сообщил А. Кульгинов.
Напомним, в столице прошла онлайн отчетная встреча акима Нур-Султана с населением.
Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году.
Также аким столицы рассказал, как в Нур-Султане решаются вопросы по ливневым канализациям и сообщил, что 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году.