НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюджет Нур-Султана оптимизировали на 43 млрд тенге. Средства были направлены на социальную сферу. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период пандемии нам пришлось скорректировать бюджет. 43 млрд мы оптимизировали и направили на социальные и инфраструктурные вопросы. Мы прогнозировали, что мы недосчитаемся 60 млрд тенге. По данным на сегодняшний день примерно 16 млрд мы недосчитались, поскольку многие предприятия временно были приостановлены», - сказал Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением.

Аким заявил, что в местный бюджет поступило средств на 25% больше.

«Была проделана большая, кропотливая работа. По тем вопросам, где еще мы можем недобрать работа еще идет, поскольку этот процесс еще не завершен. Может быть негативный эффект связанный с пандемией. Мы не исключаем этого», - сообщил А. Кульгинов.

Напомним, в столице прошла онлайн отчетная встреча акима Нур-Султана с населением.

Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году.

Также аким столицы рассказал, как в Нур-Султане решаются вопросы по ливневым канализациям и сообщил, что 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году.