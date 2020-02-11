Бюджет: на что распределены трансферты на 2020-2022 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о распределении трансфертов общего характера на 2020-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках трансфертов общего характера на 2020 – 2022 годы минимальные объемы закреплены только по трем направлениям расходов, поскольку ранее они финансировались целевыми трансфертами. Это субсидирование агропромышленного комплекса (175 млрд тенге), оснащение организаций здравоохранения (20 млрд тенге), строительство школ для ликвидации аварийных, трехсменных школ и капитальный ремонт школ со сроком эксплуатации более 30 лет (87 млрд тенге)», - написал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

При этом, по его словам, доля минимальных объемов составляет 13% от объема субвенции на 2020 год (2 104 млрд тенге).

«В разрезе регионов сумма минимальных объемов по трем направлениям составляет от 5 % до 20 % от суммы доведенных им субвенций. При этом местные исполнительные органы распределяют полученные субвенции самостоятельно, а там, где установлены минимальные объемы используют самостоятельно внутри направлений», - отметил Премьер.

«В свою очередь, закрепление минимальных объемов позволит повысить качество предоставляемых услуг населению в сфере здравоохранения, обеспечения социальной инфраструктурой и будет способствовать развитию агропромышленного комплекса», - добавил А. Мамин.

Ранее депутат Сената Парламента Даурен Адильбеков в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра Аскара Мамина предложил исключить из Бюджетного кодекса требования по установлению минимальных объемов их финансирования из местного бюджета, чтобы была возможность учитывать реальную потребность в средствах.



