Бюджет на 2022-2024 годы: на какие цели потратит средства Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О бюджете министерства здравоохранения на 2022-2024 годы рассказала вице-министр здравоохранения Асем Нусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Президент подписал Закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», где утверждены параметры трехлетнего республиканского бюджета министерства здравоохранения. Бюджет составил 5 671 млрд тенге, в том числе: 2022 год – 1 773 млрд тенге, в 2023 году - 1 934,2 млрд тенге; в 2024 году - 1 963,8 млрд тенге.

Как пояснила Асем Нусупова, из общей суммы расходов более 90% занимают трансферты из республиканского бюджета Фонду социального медицинского страхования – это, в первую очередь, 1 трлн 211,3 млрд тенге - за счёт которых будет профинансирован весь гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Вторая составная часть – это взносы государства за уязвимые группы населения в размере 361 млрд тенге.

«Постараюсь кратко ответить на вопрос: «На что тратит средства министерство?». План закупа медицинских услуг уже утвержден Бюджетной комиссией министерства и источниками финансирования, как вы понимаете, будут являться трансферты государства на гарантированный объем медицинских услуг (1211,3 млрд тенге, взносы государства на ОСМС (361 млрд тенге), взносы работодателей (280 млрд тенге), взносы работников (172 млрд тенге), взносы индивидуальных предпринимателей и физических лиц и лиц, уплачивающих Единый социальный налог (около 20 млрд тенге)», - сказала Асем Нусупова.

Она отметила, что общая сумма на ОСМС составит 867 млрд тенге. Вице-министр объяснила, куда планирует ведомство тратить средства в рамках 20-ти направлений.

«Первое крупное направление расходования средств – финансирование первичной медико-санитарной помощи, то есть финансирование всей поликлинической сети. Это полностью будет сделано за счет трансфертов на ГОБМП и составит 407,5 млрд тенге. Фактически это одна пятая часть всех расходов фонда. Второе масштабное, «конкурирующее» с ним направление – расходы на специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях. Это 373 млрд тенге - фактически также одна пятая часть всех расходов фонда (18%). Третье направление - консультативно-диагностическая помощь (специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях), расходы на нее достигнут 231,3 млрд тенге. Это 11% от всех расходов ФСМС», - сказала А. Нусупова.

Четвёртое ключевое направление – специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях на сумму 60,9 млрд тенге. При этом специализированная медпомощь в стационарозаменяющих условиях сельскому населению составит 123,5 млрд.тенге. Общая сумма достигнет 184,4 млрд тенге, или 9% от расходов фонда. Очень важная – пятая часть расходов – финансирование высокотехнологичной медицинской помощи – 63,9 млрд тенге (3%).

Шестая часть - расходы на производство крови и ее компонентов – будут произведены на сумму 26,3 млрд тенге.

Седьмое, восьмое, девятое направления – медико-социальная помощь лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией – 19,7 млрд тенге, медико-социальная помощь лицам, больным туберкулезом, - 39,7 млрд тенге, медицинская помощь больным в области психического здоровья лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) – 40,8 млрд тенге. Если сложить вместе все эти три направления – это 100,2 млрд тенге, отметила вице-министр.

«Десятое направление – программный диализ – 39,6 млрд тенге.

Одиннадцатое направление - скорая медицинская помощь. Она полностью будет профинансирована за счет трансферта на гарантированный объем и составит 76,3 млрд тенге. Это почти 4% от всех расходов ФСМС.

Двенадцатое направление - паллиативная медицинская помощь – 5,8 млрд тенге,

Тринадцатое направление - патологоанатомическая диагностика, расходы на эти услуги составят 3 млрд тенге.

Четырнадцатое - расходы на медицинскую помощь больных инфекционными заболеваниями составят 64 млрд тенге.

Пятнадцатое, шестнадцатое направления - медицинская помощь больным онкологическими заболеваниями будет профинансирована на сумму 71,8 млрд тенге, а онкогематологическим больным – на сумму 20,4 млрд тенге. Семнадцатое направление – это расходы на медицинскую реабилитацию, они составят 66,8 млрд тенге.

Восемнадцатое - лечение за рубежом - планируется в сумме 3,5 млрд.тенге», - рассказала спикер.





Еще одним крупным направлением расходов является расходы на амбулаторное лекарственное обеспечение – они достигнут 140,3 млрд. тенге. Это 7% всех расходов ФСМС. Наряду с этим на прирост заработной платы будет выделено 171 млрд. тенге - это почти 8,5% всех расходов ФСМС.





Акбота Кузекбай