Бюджет Казахстана потеряет более 380 млрд тенге из-за налоговых каникул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюджет Казахстана недополучит более 380 млрд тенге из-за налоговых каникул. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 июля 2021 года зарегистрировано около 1 млн 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Налоговые поступления от индивидуальных предпринимателей за 2019 год составили 150 млрд тенге, за 2020 год - 184,6 млрд тенге, или с ростом на 34,6 млрд тенге», - сообщил Ерулан Жамаубаев в ходе брифинга в Правительстве.

По данным главы Минфина, за 8 месяцев 2021 года поступления составили 75,7 млрд тенге.

«По расчетным данным сумма потерь бюджета за период налоговых каникул составляет более 380 млрд тенге», - проинформировал Ерулан Жамаубаев.

Ранее министр финансов в ходе брифинга заявил, что мораторий на проверки бизнеса продолжится в Казахстане.