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вчера 23:21
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вчера 20:45
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вчера 20:38
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вчера 15:33
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Бюджет города Алматы остается социально-ориентированным - маслихат
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошла внеочередная сессия маслихата, на которой рассмотрели вопрос изменений в бюджет города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В целом, все показатели социально-экономического развития Алматы показывают положительную динамику, подчеркнули в маслихате.
«В рамках уточнения местного бюджета на реализацию приоритетных проектов и социально-значимых мероприятий будут направлены средства за счет экономии от проведенных государственных закупок и перераспределения расходов, в том числе, социальная сфера – 5,7 млрд тенге (образование, здравоохранение, социальное благосостояние, культура); жилищно-коммунальное хозяйство – 1,4 млрд тенге; транспортная инфраструктура – 806,7 млн тенге; благоустройство – 1,1 млрд тенге», - сообщили в маслихате.
Отмечается, бюджет города Алматы остается социально-ориентированным.
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