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Бюджет города Алматы остается социально-ориентированным - маслихат

1 Октября 2019 08:41
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Бюджет города Алматы остается социально-ориентированным - маслихат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошла внеочередная сессия маслихата, на которой рассмотрели вопрос изменений в бюджет города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В целом, все показатели социально-экономического развития Алматы показывают положительную динамику, подчеркнули в маслихате.

«В рамках уточнения местного бюджета на реализацию приоритетных проектов и социально-значимых мероприятий будут направлены средства за счет экономии от проведенных государственных закупок и перераспределения расходов, в том числе, социальная сфера – 5,7 млрд тенге (образование, здравоохранение, социальное благосостояние, культура); жилищно-коммунальное хозяйство – 1,4 млрд тенге; транспортная инфраструктура – 806,7 млн тенге; благоустройство – 1,1 млрд тенге», - сообщили в маслихате.

Отмечается, бюджет города Алматы остается социально-ориентированным.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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