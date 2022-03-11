Бюджет гарантированной государством юридической помощи могут увеличить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Министр юстиции РК Канат Мусин отметил, что в Казахстане могут увеличить бюджет гарантированной государством юридической помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом глава Минюста заявил в ходе круглого стола по обсуждению актуальных вопросов адвокатской деятельности и путей их решения.

В интервью представителям СМИ председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев разъяснил суть проблемы.

«Размер гонорара адвокатам по гарантированной государством юридической помощи низкий. За месяц адвокаты в рамках данной услуги получают 80 тысяч тенге. Эта сумма еще облагается индивидуальным подоходным налогом. Кроме того, в качестве социального налога уплачиваются два месячных расчетных показателя. Есть и другие налоги. Каждый адвокат платит взносы.

Например, в Алматы его размер составляет 5,5 тысячи тенге. Тогда, по нашим подсчетам, из 80 тысяч тенге, которые мы получаем от государства, на выплаты уйдет более 50 процентов. Адвокат должен арендовать кабинет для личной работы. Есть и другие сложности. Просим помощи со стороны государства. Потому что для того, чтобы у адвоката была репутация, чтобы его работа была качественной, нужны изменения», - сказал он.

По его словам, в прошлом году на эту выплату из республиканского бюджета было выделено 1,8 млрд тенге по всему Казахстану.

«Это означает, что одному адвокату за 4 производства в месяц будет выдано 80 тысяч тенге. Гонорар за одно дело -20 тысяч тенге. Это, конечно, может повлиять на качество обслуживания. В целом по Казахстану зарегистрировано 5 700 адвокатов. В прошлом году 1 800 из них оказали гарантированную государством юридическую помощь», - сказал глава Ассоциации.

По мнению спикера, в законодательство должны быть внесены соответствующие изменения. На сегодня адвокаты в этих вопросах зависят от следователя. В частности, для получения гонорара необходимо постановление, подписанное следователем.

«По нашим подсчетам, в 70 процентах уголовных дел адвокаты сталкиваются с подобными проблемами. Для их решения необходимо изменить законодательство, порядок оплаты. Наша позиция по этому вопросу очевидна. Требование о необходимости постановления, подписанного следователем для выплаты гонорара адвокату, должно быть отменено», - добавил Айдын Бикебаев.

Министр юстиции РК Канат Мусин отметил, что данное требование является нецелесообразным.

«Как вы знаете, у денег, выплачиваемых из бюджета, должен быть соответствующий контроль. Постановление следователя свидетельствует о том, что адвокат отработал. Поэтому этот документ необходим. Если его устранить, тогда вместо него должен быть другой документ. То есть устранение этого требования не решит проблему. В прошлом году на гарантированную государством юридическую помощь из бюджета было выделено 1,8 млрд тенге. В этом году выделено 2,3 млрд. Сегодня с точки зрения законодательства проблем нет. Но есть вопрос в том, достаточно ли финансирование? Этот вопрос на постоянной основе регулируется в бюджетном году. Думаю, мы найдем решение. На сегодняшний день достаточно финансов. При необходимости мы можем увеличить финансирование», - резюмировпл министр.