Бюджет Алматы на 64% формируется от налоговых поступлений МСБ - аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бюджет города Алматы на 64% формируется из отчислений малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюджет у нас увеличивается от того, сколько налогов мы собираем, мы - город малого и среднего бизнеса, чем больше у нас открывается работающего МСБ, тем больше налогов поступает и тем больше мы проблемные вопросы города будем решать. Нам очень важна передача части КПН в местный бюджет. Об этом давно говорилось, решение было принято в этом году и вы видите, что теперь у нас кровная заинтересованность появилась, чтобы поддерживать МСБ, который реально для нашего города становится «священной коровой». Мы в первую очередь оттуда будем собирать деньги. В этом году мы видим, что 64% формирования бюджета идет от малого и среднего бизнеса», - сказал на сессии маслихата Бакытжан Сагинтаев.

Аким отметил, что на поддержку МСБ выделят 30 млрд до конца следующего года.

«Мы потратим 30 млрд, грубо говоря, придут нам 300 млрд тенге. Это мы прекрасно понимаем, поэтому большая поддержка будет оказана малому и среднему бизнесу», - отметил аким.

Утвержденный бюджет города составил свыше 700 млрд тенге.