Бюджет Алматы вырос на 30%

В Алматы с начала года доходы местного бюджета выросли на 30%. Об этом сообщили в городском управлении финансов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В местный бюджет поступило 719,7 млрд тенге доходов с ростом на 33,5%. Это связано с увеличением корпоративного налога на 49,4% за счет роста малого и среднего бизнеса. Объем поступлений социального налога также вырос на 52%.

Как отметили в управлении финансов, вклад города Алматы в государственный бюджет составил 28,6%. В марте 2024 года бюджет города увеличен на 103,6 млрд тенге до 1 726,2 млрд тенге.

В 2023 году экономика города выросла на 10,1 % до 24,8 трлн тенге. Это рекорд за последние 10 лет.