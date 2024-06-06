Бюджет Алматы вырос на 30%
В Алматы с начала года доходы местного бюджета выросли на 30%. Об этом сообщили в городском управлении финансов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В местный бюджет поступило 719,7 млрд тенге доходов с ростом на 33,5%. Это связано с увеличением корпоративного налога на 49,4% за счет роста малого и среднего бизнеса. Объем поступлений социального налога также вырос на 52%.
Как отметили в управлении финансов, вклад города Алматы в государственный бюджет составил 28,6%. В марте 2024 года бюджет города увеличен на 103,6 млрд тенге до 1 726,2 млрд тенге.
В 2023 году экономика города выросла на 10,1 % до 24,8 трлн тенге. Это рекорд за последние 10 лет.
- Динамичное развитие экономики позволило снизить уровень безработицы с 5,0% в 2022 году до 4,8% в 2023 году. В целом, доля Алматы в валовом внутреннем продукте Казахстана выросла до 20,6%, - отметили в акимате города.