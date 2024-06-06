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    12:36, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Бюджет Алматы вырос на 30%

    бюджет
    Фото: Kazinform

    В Алматы с начала года доходы местного бюджета выросли на 30%. Об этом сообщили в городском управлении финансов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В местный бюджет поступило 719,7 млрд тенге доходов с ростом на 33,5%. Это связано с увеличением корпоративного налога на 49,4% за счет роста малого и среднего бизнеса. Объем поступлений социального налога также вырос на 52%.

    Как отметили в управлении финансов, вклад города Алматы в государственный бюджет составил 28,6%. В марте 2024 года бюджет города увеличен на 103,6 млрд тенге до 1 726,2 млрд тенге.

    В 2023 году экономика города выросла на 10,1 % до 24,8 трлн тенге. Это рекорд за последние 10 лет.

    - Динамичное развитие экономики позволило снизить уровень безработицы с 5,0% в 2022 году до 4,8% в 2023 году. В целом, доля Алматы в валовом внутреннем продукте Казахстана выросла до 20,6%, - отметили в акимате города.

    Теги:
    Бюджет Финансы Регионы Алматы Экономика
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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