30 Мая 2022 14:23

Бытовые приборы в Казахстане подорожали на 18% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспеченность казахстанцев бытовой техникой разнится как по видам техники, так и в зависимости от местности проживания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Согласно данным опроса БНС АСПиР РК, обеспеченность казахстанских домашних хозяйств бытовыми товарами распределилась следующим образом: в 2021 году у 100% домохозяйств страны имелась в наличии кухонная плита, у 99,7% - холодильник, у 96,1% - стиральная машина, у 94,1% - пылесос, у 79,1% - микроволновая печь.

По следующим бытовым приборам обеспеченность была заметно ниже: морозильная камера - 29,6%, мультиварка - 28%, швейная машина - 27,9%, кондиционер - 24,1%, обогреватель - 18,5%, посудомоечная машина - 3,4%.

В 2021 году в опросе приняли участие 11,7 тыс. домашних хозяйств во всех регионах страны.

У населения, проживающего в городской местности, выше, чем у сельского населения, уровень обеспеченности по таким бытовым приборам, как стиральная машина, пылесос, микроволновая печь, мультиварка, кондиционер, обогреватель, посудомоечная машина.

В то же время обеспечение сельчан холодильниками, морозилками, швейными машинками, напротив, выше, чем у горожан.

В среднем на 100 домашних хозяйств страны приходятся 102 холодильника, 102 кухонные плиты, 97 стиральных машин, 95 пылесосов, 79 микроволновых печей, 30 морозильников, 28 швейных машин, 28 мультиварок, 26 кондиционеров, 20 обогревателей, 4 посудомоечные машины.

Большинство бытовых приборов в Казахстане - импортные. По итогам первого квартала этого года в стране произвели всего 322 бытовых холодильника и морозильника. В то же время импорт в секторе составил 144, 9 тыс. изделий. Кроме того, за первый квартал в РК завезли 150,8 тыс. стиральных машин и машин для сушки белья, 89,1 тыс. бытовых пылесосов, 181,9 тыс. миксеров, измельчителей и соковыжималок, и т. д., которые в Казахстане вообще не производятся.

По итогам апреля цены на бытовые приборы в РК выросли на 18,1% за год.

Сильнее всего ощутили рост цен жители Алматинской области - сразу на 21,5% в годовой динамике. В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (плюс 20,7% за год) и Северо-Казахстанская (плюс 20%) области.

Среди бытовых приборов холодильники и морозильники подорожали на 15,8% за год, кухонные плиты - на 17,2%, стиральные и посудомоечные машины - на 22%, пылесосы - на 25,1%.