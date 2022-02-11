Бытовые экспресс-тесты на COVID-19 поступят в аптеки Кыргызстана
БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Экспресс-тесты на коронавирус турецкого производства скоро появятся в продаже во всех аптеках Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство «Кабар».
Об этом сообщает компания-производитель тест-систем,
Окончательные цены для покупателей устанавливают сами аптеки. Но, по данным фирмы, они гораздо ниже, чем стоимость ПЦР-анализа.
Экспресс-тесты нацелены на выявление антигена коронавируса, его белков и представлены тест-полосками, на которые наносится биологический материал пациента. Все исследование занимает не более 15 минут, результат выдается в течение пяти минут.
Результаты домашнего тестирования на COVID-19 не могут считаться официальными, но подходят для самостоятельного контроля иммунного статуса.
Стоит отметить, что любое лекарство или медизделие, реализуемое на территории Кыргызстана, должно проходить сертификациюв Департменте лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения КР. Аптеки, прежде чем приобрести товар, должны затребовать заключение о качестве и безопасности медицинских изделий. В свою очередь, покупатель может запросить эту информацию у фармацевта.
«Компании-поставщики официально завозят в страну то или иное лекарство или медизделие. Они обязательно должны иметь лицензию на фармдеятельность – на продажу. После чего в ДЛСиМИ подается заявка на сертификацию. Мы отправляем продукцию в лабораторию на испытания и после выдаем заключение. Только качественная продукция проходит наше одобрение. Поэтому, приобретая товар медицинского назначения, необходимо требовать наш сертификат», - отмечает главный специалист управления оценки качества лекарственных средств и медизделий ДЛСиМИ МЗ КР Тимур Джумагулов.
По его словам, с 2020 года в Кыргызстан ввозились экспресс-тесты на COVID-19 немецкого, которые отличаются высокой ценой, китайского и турецкого производства. Большинство из них не поступали в розничную продажу, а использовались в частных медклиниках.
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