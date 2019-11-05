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Бытовую технику продала из арендуемой квартиры девушка в Павлодаре

5 Ноября 2019 15:00
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Бытовую технику продала из арендуемой квартиры девушка в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сдача квартиры обернулась для жителя Павлодара потерей бытовой техники, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Павлодарец в апреле сдал квартиру 28-летней девушке. Все месяцы девушка исправно платила за аренду. В октябре владельцу позвонила соседка и сообщила, что уже 3 дня в квартире горит свет, дверь никто не открывает, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Позвонив девушке, он узнал, что она уехала в деревню, а свет, скорее всего, забыла выключить. Мужчина приехал, чтобы выключить свет в квартире».

Зайдя в квартиру, он не обнаружил своих стиральной машины и электроплиты, поэтому обратился в полицию, пояснили стражи порядка.

«Девушка, снимавшая жилье, продала бытовую технику, объясняя свой поступок острой нуждой в деньгах. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража» УК РК.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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