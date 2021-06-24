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    17:46, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Бытовую технику и путёвки в санаторий разыгрывают среди вакцинированных в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В городе Каражале и Жанааркинском районе Карагандинской области организован розыгрыш ценных призов и путёвок в санаторий среди вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Каражале розыгрыш стартовал 11 июня и продлится до 15 июля. Его итоги будут подводиться еженедельно по четвергам в 16:00 в прямом эфире в Instagram – @karazhal.mso . В списке ценных призов микроволновые печи, мультиварки, кухонные комбайны и электрические чайники.

    «Первые итоги были подведены 18 июня. В розыгрыше приняли участие более 150 вакцинированных жителей Каражала и посёлка Жайрем. За прозрачностью проведения лотереи наблюдали почётный гражданин Каражала Мешитбай Омаров, депутат городского маслихата Артём Ким и начальник участка компании-спонсора Алексей Карташев. Победителями стали Еркебулан Исмаилов, Александра Шваб и Мейрамгуль Базылова. Следующие эфиры запланированы на 24 июня, 1, 8 и 15 июля», – сообщили в акимате Каражала.

    Участниками следующего розыгрыша могут стать жители Каражала и Жайрема, которые вакцинируются после 18 июня. Их списки организаторам конкурса предоставят пункты вакцинации города и посёлка.

    Розыгрыш путёвок в санаторий «Сарыагаш» среди вакцинированных жителей Жанааркинского района стартовал 19 июня. Цель акции – стимулирование жанааркинцев к получению вакцины и борьба с пандемией.

    «Жителям, пришедшим в Центр вакцинации для получения первого компонента, будут розданы специальные пронумерованные билеты. Участник должен сохранить билет и обязательно принять участие в прямом эфире, который состоится в Instagram – @zhanaarkazhastary. Время прямого эфира будет сообщено дополнительно, когда число получателей прививок достигнет 500 человек», – отметили в акимате Жанааркинского района.


    Теги:
    Здравоохранение Китай Карагандинская область
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