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Бытовое насилие в отношении детей выросло на 15% в Казахстане
15 Июля 2022 19:47

Бытовое насилие в отношении детей выросло на 15% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сообщил о разработке комплексного плана по обеспечению безопасности детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, в период 2015-2021 годов уровень детского суицида снизился на 13%. По итогам шести месяцев текущего года показатель суицида среди детей и подростков снизился на 38% по сравнению с прошлым годом. Однако это все еще остается очень большой проблемой», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Как проинформировал министр, в результате воспитательной работы, охвата учащихся дополнительным образованием на 18% снизилась и преступность среди детей.

«Но, несмотря на значительное снижение правонарушений среди детей, мы должны констатировать рост уровня правонарушений взрослых в отношении детей. Бытовое насилие в отношении детей выросло на 15%, в отношении половой неприкосновенности - на 9%», - сообщил глава ведомства.

Для решения проблем, как добавил министр просвещения, будет разработан Комплексный план по обеспечению безопасности детей.

Ранее Глава государства призвал разработать комплексный план по защите детей, в том числе по защите от насилия, профилактике детских суицидов.


Автор:
Корреспондент

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