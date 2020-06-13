Бытовое насилие: как получить помощь в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Участковые инспекторы полиции, общественные организации Жамбылской области активно помогают женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неоценимую помощь женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, оказывают участковые инспекторы полиции, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Они наделены определенными полномочиями, чтобы проводить с правонарушителями профилактические беседы, выносить защитные предписания, ходатайствовать перед судом об установлении особых требований к поведению правонарушителей».

С начала 2020 года сотрудниками полиции вынесено более 1 200 защитных предписаний, в то же время судами установлено 151 особое требование к поведению.

За 5 месяцев 2020 года в жамбылских судах рассмотрено 418 дел по статье 73 КоАП РК (правонарушения в сфере быта), 128 дел по статье 73-1 (причинение вреда здоровью) и 101 дело об административных правонарушениях по статье 73-2 (побои).

«Для поддержки и защиты женщин и детей сотрудники полиции распространяли памятки по алгоритму действий пострадавших от бытового насилия в областном центре и во всех сельских населенных пунктах. С продавцами более трех тысяч продовольственных магазинов и аптек области проводилась разъяснительная работа о возможности анонимного сообщения о фактах насилия в органы полиции по номеру 8 (7262) 57 60 59. Нельзя не отметить вклад в этом деле неправительственных организаций. Если органы внутренних дел обеспечивают силовое воздействие на семейных дебоширов, то НПО активно работают с жертвами бытового насилия, предоставляя им реальные услуги», - пояснили в пресс-службе департамента полиции.

Помимо этого, в Жамбылской области результативную помощь оказывают негосударственный кризисный центр смешанного типа и коммунальное государственное учреждение «Жамбылский областной кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области». Главная цель негосударственного кризисного центра – помочь молодым женщинам, пытавшимся отказаться от новорожденных детей. Круглосуточный телефон доверия Жамбылского областного кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию - 8 (7262) 45 67 83.



