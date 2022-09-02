Быть всегда в движении: Международная выставка «Арба» открылась в Национальном музее РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичной галере сегодня по-особенному тепло. Свои работы привезли художники из юга страны, из солнечного Шымкента. Выставочный проект «АРБА» объединил многих казахстанских и зарубежных художников. В каждой работе зритель найдет то, что откликается в нем: культура, традиции, знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международная выставка «АРБА» творческой группы «TAMYR» открылась в Национальном музее РК. Специальными гостями стали художники из России, Кыргызстана, Послы разных стран. Творческая группа «TAMYR» в современном формате представила культурные ценности, историю, культуру, обычаи и традиции кочевого народа.

Для художника из Кыргызстана Жыргалы Матураимова это третий визит в Нур-Султан. Он отметил, что город удивительно преобразился. Художник выставлял свои работы помимо Казахстана в Турции, Китае, во Франции, в Иране, Узбекистане и России.

«Приехал как участник выставки из Бишкека. Ребят уже давно знаю. Привез с собой 10 картин. Очень трудно сказать, в каком жанре они написаны. Стараюсь отразить в своих работах жизнь людей. Без общения не может быть жизни. Радость общения превыше всего. Давно не встречались с родными людьми из-за ковида и ограничений. Сейчас открывается новая страница в общении», - отметил Жыргалы Матураимов.

Ученый-секретарь Национального музея РК Саялбек Гиззатов отметил, что выставка имеет особое символическое значение. По его словам, «АРБА» символизирует начало новой жизни и движения.

В работах Султана Иляева присутствуют символы – изображения птиц, животных, национальные орнаменты. Художник пояснил, что каждый орнамент – это закодированный символ.

«Все художники одинаково мыслят, потому что они одинаково бережно относятся к своей культуре. Каждый наилучшим образом хочет показать свою культуру, свои традиции, природу. Все, что связано с визуальной красотой и духовными ценностями, это задача художников – отобразить через цвета, краски красоту родного края и отношение к своей земле. Это незыблемые понятия», - признался член Союза художников РК Султан Иляев.

Член творческого объединения «TAMYR», член Союза художников РК Айнур Асанова отметила, что это знаковое событие для всей творческой команды.

«Мы выражаем огромную благодарность всем, кто переживал за нас и оказал поддержку. Ни поезд, ни самолет не взял наши работы, поэтому картины погрузили в арбу и привезли в столицу. Творческие работы представлены в самых разнообразных жанрах. Художники юга предоставили свои работы, чтобы вы смогли оценить их. В их картинах откликается народная идея. Обмен мнениями очень ценен для нас. Спасибо всем за посещение выставки. Наша арба не остановится, мы будем грузить свои работы и продолжать свой творческий путь», - поделилась член Союза художников РК Айнур Асанова.

Творческая группа «TAMYR» образована ведущими художниками Казахстана и включает в свой состав членов Союза художников Республики Казахстан и членов Союза художников СССР. Все представители группы имеют профессиональное художественное образование, являются участниками и лауреатами престижных международных и республиканских семинаров и форумов, конкурсов и выставок. Их работы высоко ценятся за рубежом, их произведения находятся в музеях многих стран, а также в частных коллекциях. Всех художников объединяет одна задача – пропаганда творчества художников Казахстана, ознакомить с богатой культурой казахского наследия и традиции через приверженность классическим тенденциям, маньеризм, символизм и абстракцию.

Мадина Мухтарова приехала из солнечного Шымкента. Художница привезла с собой 12 работ. Она относительно недавно занимается написанием картин, тем не менее, ее работу члены Союза художников оценили на высоком уровне.

«Когда написала первые работы, организовала выставку «Перекресток» в Шымкенте. Меня поддержали мэтры нашего изобразительного искусства. Любимому городу подарила выставку. В своих работах стараюсь использовать яркие тона. В моих работах нет перекосов, баланса, я всегда ищу гармонию красоты. Человек должен духовно дарить свет и излучать добро. На этом мы не останавливаемся. Движение – это жизнь. Если душа дарит что-то позитивное, это замечательно», - добавила Мадина Мухтарова.