Быть привлекательной или не быть: к чему может привести использование фильтров в социальных сетях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Фильтры в социальных сетях превратились в один из главных инструментов красоты молодых девушек. Пользователи Сети зачастую публикуют фотографии с наложенными фильтрами, которые ярко подчеркивают черты лица, устраняют дефекты и недостатки. О том, как это влияет на психику и как научиться принимать себя, корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с психологами.

Желание приукрасить себя может создать альтер эго человека

По словам психолога Анны Поздеевой, с одной стороны, все фильтры и желание приукрасить себя – естественное желание человека, так как каждый из нас стремится к идеалу и совершенству. Но люди могут не знать границы стремления к идеалу и могут начать воспринимать себя через призму этого идеала.

«Человеческое воображение, которое позволяет человеку создавать совершенно удивительное произведение искусства и техники, может сыграть излишнюю негативную роль и создать как-бы альтер эго этого человека. Если у человека психика достаточно крепкая и надежная, не пострадавшая от высоких травматических переживаний, то психика вполне способа выдержать маску – еще одно альтер эго. Человек спокойно живет одну жизнь, и вторую жизнь – инстаграммную жизнь, которую он мог бы назвать идеальной. Если же психика пострадала в ряде разнообразных травматических, психологических ситуаций, склонна к тревоге и переживаниям, то тогда этот раскол между желаемым и действительным может стать для что человека даже психотическим фактором. Между первым и вторым человеку приходится выбирать: так кто же ты? Если человек предпочитает вторую личность, созданную в инстаграмной жизни, то он может вполне отказаться от реальной жизни. Например, все это может выглядеть следующим образом. Девочка прокачала себя как красивую девочку в каком-то блоке и познакомилась с мальчиком. Теперь ей необходимо с ним идти на встречу, а она не может показать ту себя, которая создана с помощью искусственного интеллекта. Она даже может отказаться от этой встречи, ссылаясь на то, что не сейчас, а когда-нибудь», - объяснила психолог.

Персона: о теории личности Карла Густава Янга

«Когда мы говорим с вами о теории личности, это базовый краеугольный камень в психологии, здесь очень подходит теория личности Карла Густава Юнга. Он утверждает, что у каждого человека есть определенные типы личности, одна из которых называется персона. Персона – это та часть личности, которую мы выставляем для окружающих. Персона – это то, что мы формируем в ответ на социальный запрос, чтобы понравиться социуму. Персона – это наша маска, через которую мы общаемся с окружающим миром. В ней собрано все то, что нам кажется, что понравится людям. Персона – это тот, кто хочет нравиться окружающим, соответствовать социальным требованиям, тот, кого мы предъявляем обществу вместо себя настоящего. То есть, мы настоящие, скрываемся за этой персоной как за маской. Если эта персона становится слишком плотной и человек занят только персоной или прокачкой персоны, не уделяет внимания своей сущности, она же и уводит нас от социализации в узкий круг тех людей, которые способны нас воспринимать только в виде персоны», - отметила психолог.

По словам Анны Поздеевой, в данном случае фильтры как раз прокачивают эту персону.

«Когда персона становится очень раздутой, она способствует этому. Она может заменить собой личность человека. Человек может ассоциировать себя с этим образом и будет достаточно сложно пробраться к себе самому. Через это человек может потерять контакт с самим собой. Уже взаимодействовать с собой как с чужим человеком из социума. Таким может быть риск злоупотребления фильтрами. Человек теряет связь с самим собой – каким на самом деле рожден, каким сформирован. Более того, слишком крепкая персона не дает личности развиваться. В какой-то момент, к 30 годам должен произойти переворот социальных достижений человека на развитие внутреннего поиска, внутреннего ориентира, аспектов желаний. Но при слишком сильной фиксации на персоне внутренних ориентиров не будет», - сказала Анна Поздеева.

В современном мире понятие красоты смещается в пользу неприродного

Поэтому, как отметила психолог, мы должны понимать, что эти фильтры красоты искажают образ и лицо человека в пользу образа социальной желательности. То есть, в пользу тех идолов, которым следует данная девушка, тех, кого она признает как эталонные.

«Надо сказать, что в современном мире понятие красоты смещается в пользу неприродного, а искусственного. Но так было практически во всех культурах. Очень часто люди меняли свое тело только для того, чтобы подходить под желаемые социальные стандарты. Речь о том, что, искусственно создаваемый образ делает жизнь человека разделенной на две части. Первая часть – реальный человек со всеми дефектами, со склонностью к ошибкам. Второй вариант – искусственный, стремящийся к идеалу, практически идеальный. Вот эти два образа начинают жить параллельной жизнью. Один образ живет в соцсетях как аватар. Второй образ – человек. Достаточно часто, если у человека хорошая психика, выживаемость и склонность перерабатывать материалы внешнего мира в свои внутренние процессы, психика крепкая, то тогда человек с этим спокойно справляется и прекрасно понимает ограничение этого аватара, что нужен аватар для определенных целей: для маркетинга, заработка, какой-либо деятельности. Это тоже своего рода бренд или торговая марка. Он себя от этого отделяет и понимает, что он и образ – не одно и тоже», - отметила психолог.

Принимать себя такой какая ты есть – не способ решения проблемы

«Но эти фильтры могут иметь и более драматичные моменты вплоть до того, что могут вступать в конфликты. Если углубимся дальше и возьмем для примера сценические образы, тогда ярко увидим весь этот парадокс. Но на самом деле этот парадокс происходит с каждым человеком и катастрофа этого масштаба меньше для окружающих, но для самого человека такого же размера. Возьмем образ Верки Сердючки (Андрей Данилко). Они не совпадают и мнение у них может быть разным. Это совершенно два разных человека, которые живут своей жизнью», - пояснила Анна Поздеева.

Действительно люди не хотят принимать себя такими какие они есть.

«Но эта фраза «принимать себя такой, какая ты есть» - не есть способ решения психологических проблем по одной простой причине. Человек все время находится в динамике и меняется. Непонятно, зачем ему принимать себя сейчас таким, как он есть. Если через определенное время он может поменяться. Поэтому принимать себя таким какая ты есть – расхожая фраза, за которой на самом деле не стоит никакая психологическая формула. Да, действительно сейчас в социальных сетях появился челлендж, где люди публикуют свое фото с морщинками. Но это тоже хайп на хайпе. Если бы не было челленджей, где человек становится красивым, то и не было бы челленджа, где он смывает всю краску и показывает естественность. Это просто ответ. Я не думаю, что люди, которые спокойно относятся к своим морщинкам, деформациям лица в той или иной степени, будут это выставлять в соцсетях. Если человеку в принципе нормально, как он выглядит, его образ никак не задевает его, он не хочет ничего в себе менять, то тогда это точно не повод показывать себя в соцсетях: «смотрите, у меня морщинка, я ее не боюсь». Не надо поддаваться на то, что это люди антифильтровые. Это тот же самый фильтр, на который наложен «анти». Это та же самая история», - считает психолог.

В ходе беседы Анна Поздеева поделилась своим мнением по поводу того, стоит ли ограничивать использование этих фильтров красоты.

«Мы не можем ограничивать людей в использовании фильтров красоты. Если спрос будет, будет и предложение. Раньше это называлась ретушь, всегда применялась. Художники льстили королям и рисовали их красивыми. Всем хочется выглядеть красивыми, потому что со стороны мы себя не видим. А то, что надо меньше тиражировать искусственные социальные стандарты, это в большей степени важно. Искусственные социальные стандарты заставляют людей использовать фильтры или другие какие-то средства», - добавила психолог Анна Поздеева.

Все начинается с того, как ребенка воспринимают в семье

По словам психолога-практика Гульжан Досболкызы, эти изменения никак не остановить, так как меняется мир, технологии и изобретения. Однако нужно углубиться в этот вопрос и изучить, как ребенка воспринимали в детстве в семье, считает она.

«Запрещать можно ради блага, психологического комфорта людей, но запретами помочь людям невозможно. Думаю, в первую очередь, нужно работать над самооценкой. Думаю, что люди должны быть психологически грамотными. Подростки в таком возрасте, что больше сосредоточены и обеспокоены своей внешностью. Да, им важно, как они выглядят, остальное – второстепенное. Но давайте начнем с того, как ребенка воспринимают в семье, воспринимают родители, а то, что в социальных сетях- уже второстепенное. Самое главное, чтобы родители принимали ребенка такими, какие они есть, потому что самооценка формируется в семье с раннего детства. Если в семье хорошо подкрепляется самооценка ребенка, то какие-то соцсети, фильтры ничем не вредят. В этом плане ребенок будет чувствовать себя уверенно. Подростки сами используют эти фильтры. Запретами неполностью можно помочь, как-то повлиять. Сейчас для всех авторитетом являются социальные сети. Почему они выкладывают фотографии о том, где они находятся, какие у них есть достижения, все позитивные счастливые моменты. Социальные сети стали авторитетом, перед которым нужно выглядеть на все 100 баллов. В наше время все сидят в социальных сетях, общаются друг с другом, посредством соцсетей люди оценивают себя. Поэтому соцсети – наша оценка: лайки, просмотры. Для многих из нас это очень важно», - отметила психолог-практик.

Словно есть негласное требование – выглядеть счастливыми в социальных сетях

«Если люди красивые, счастливые, у всех все идеально и красиво, как будто бы за экраном люди должны быть такими. Словно есть какое-то негласное требование. У человека складывается впечатление, что у всех все прекрасно, но почему у меня не так. Да, это может вводить людей в депрессию. Это по-разному влияет на людей: кто-то может сходить с ума, кто-то повторяет за кем-то. Хотя все на самом деле иллюзия идеальной жизни. Но в реальной жизни ее нет. Не бывает, что перманентно, постоянно бывают счастливые моменты. Люди выкладывают только позитивные моменты в жизни. Но свои неудачи и грустные моменты в жизни никто не публикует… В первую очередь, это бьет по самооценке человека, занижается самооценка, видя все блестящее и золотое в социальных сетях. Там действительно искажается реальность. Ведь в реальной жизни счастье, любовь непостоянное. Счастье и несчастье, радость и грусть идут параллельно, рука об руку. Прямо сейчас вы можете чему-то радоваться, но через минут 5-10 или в течение дня эту радость может сменить грусть или какая-то досада. Беспрерывно невозможно быть счастливыми», - объяснила Гульжан Досболкызы.

Психотерапевт Анна Каражанова отметила, что данную технологию всегда использовали специалисты в области создания фотографий.

«Активное развитие нейросетей позволяет улучшить качество снимков и даже видео обычным пользователям. Это прекрасная возможность исправлять дефекты архивных фото, создавать обучающий эффективный видео-контент, поделиться своим творчеством в социальных сетях… Можно долго перечислять блага инновационных технологий. И, как обычно я говорю, все зависит от «дозы» - все есть лекарство и всё есть я

д. Только от людей зависит, как будет использована технология. Это напрямую зависит от степени личностной зрелости, осознанности человека», - считает психотерапевт Анар Каражанова.

Эксперт сравнила использование фильтров красоты с управлением автомобилем ребенком.

«Это, как если бы дать управлять автомобилем ребенку и потом спросить, как автомобиль повлияет на психику ребенка. Естественно – неоднозначно. Если повезет, то есть незначительный процент получения положительных эмоций. Если рядом будет опытный надежный взрослый, то вероятность приобретения позитивного опыта возрастает», - объяснила она.

Мы также уточнили, может ли простое использование фильтров превратиться в настоящую психологическую проблему: непринятие себя, понижение самооценки.

«Я предлагаю думать позитивно в отношении этих фильтров. Можно, использовать их как способ выявления своих скрытых страхов, установок. Например, низкой самоценности, нежелания принимать себя и окружающих такими какие они есть, неосознанное стремление жить в иллюзорном мире не из стремления навредить себе, а как один из способов психологической защиты. В этом случае это будет не новая психологическая проблема, а, наконец проявленная в нас психологическая черта, с которой можно просто поработать», - прокомментировала Анар Каражанова.

Как научиться принимать себя?

По словам эксперта, тема принятия себя, в том числе своей внешности всегда актуальная в нашем обществе. В завершение беседы психотерапевт дала рекомендации: как научиться принимать себя.

«Это очень объемный вопрос несмотря на то, что выглядит очень кратким. Если очень кратко то, позволю себе дать две рекомендации по этому поводу. Нужно отслеживать эмоции, которые вы испытываете в каждый момент времени. Они могут быть разными. Важно «узнать» их, идентифицировать. Разрешить себе быть такими какие вы есть в обычной жизни – успешными в какие-то моменты и полными «чайниками» в тех моментах, в которых мы можем быть не компетентными. Это может касаться профессиональной деятельности, взаимоотношений, простых навыков (например – сварить кофе, завязать галстук и пр.). В момент удачи или неудачи думать о своей главной цели. Не о том, что подумает кто-либо.. Не о том, как это выглядит со стороны… Не о том, похвалит ли вас кто-нибудь.. Я предлагаю не надолго стать очень рациональным и подумать для чего вы что-то делаете. Например, для чего вы играете со щенком, для чего вы засмотрелись на облака, для чего вы перевели пожилого человека через дорогу, для чего вы делаете подарки и уделяете внимание своим любимым и родным людям. Что вы получаете от этого всего? Ответьте честно себе. Никто никогда не узнает ваши ответы. Никто не сможет их оценить. Они только ваши. И тогда ваша жизнь начнет меняться только в лучшую сторону», - считает психотерапевт Анар Каражанова.

Тем не менее, по некоторым исследованиям, фильтры для лица пропагандируют нереалистичные стандарты красоты, и все больше стран пытаются регулировать их использование.

Как пишет Euronews, в Норвегии рекламодателям и инфлюэнсерам в социальных сетях запрещено делиться рекламными фотографиями в Интернете, не раскрывая, были ли изображения подвергнуты фотошопу. Франция также рассматривает аналогичный закон. Бруно Ле Мэр, министр экономики Франции, написал в Твиттере еще в марте следующее: «Мы сделаем обязательным отображение использования фильтра или ретуши на фото- и видеоконтенте во время рекламного партнерства. Мы делаем это, чтобы ограничить разрушительное психологическое воздействие этих практик на самооценку пользователей Интернета». Аналогичные правила обсуждаются в Великобритании.

Но некоторые эксперты утверждают, что регулирование этой новой технологии не решит суть проблемы.

«Настоящая проблема заключается в том, как люди воспринимают себя, а не в фильтрах как таковых. Так, исследования показывают, что каждый раз, когда вы помечаете фотографию: «Это отретушировано», это на самом деле никак не влияет на ваше восприятие собственного тела, несмотря на то, что вы думаете, что это работает. Но результаты не очень обнадеживают... Я была бы очень рада, если бы они начали финансирование обучение медиаграмотности и цифровой грамотности, чтобы дети были действительно подготовлены, потому что сегодняшние фильтры будут совсем другими», – считает психолог Памела Ратледж.