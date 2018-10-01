Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 октября спасатели Казахстана празднуют свой профессиональный праздник. Редакция МИА «Казинформ» решила поближе познакомить своих читателей с этой непростой и опасной профессией с помощью фоторепортажа.

За последние 5 лет (2013-2017 годы) спасательными подразделениями осуществлено порядка 325 тысяч выездов, спасено свыше 39 тысяч человек, эвакуировано из зоны ЧС более 128 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь более 29 тысячам пострадавшим. С начала 2018 года спасательными подразделениями осуществлено 51,5 тысяч выездов на аварийно-спасательные работы, спасено свыше 8,2 тысячи человек, эвакуировано из зоны ЧС более 17,6 тысячи человек, оказана первая медицинская помощь порядка 4 тысячам пострадавшим.

Фото 1. Спасать людей - истинное призвание. В эту профессию идут только самые смелые, выносливые и отзывчивые люди.





Фото 2. Нужно быть готовым работать в самых тяжелых и непредсказуемых условиях.





Фото 3. Спасателям приходится нырять в ледяную воду.





Фото 4. Еще одна человеческая жизнь спасена!





Фото 5. Спасать приходится бабушек из подтопленных домов...





Фото 6. ... и автобусы из-под снега.





Фото 7. Машина застряла в глубоком снегу зимой.





Фото 8. Иногда сил спасателей недостаточно, тогда на помощь приходит техника.





Фото 9. Или вот такая - если нужно расчищать последствия оползней.





Фото 10. Иногда технику приходится доставлять в труднодоступные места на специальных грузовых самолетах.





Фото 11. Казавиаспас - особое подразделение. Когда подобраться к месту ЧП невозможно или нужно срочно доставить пациента в другую точку страны, эти ребята незаменимы. В общей сложности летным составом и спасательной авиацией АО «Казавиаспас» совершено 1,3 тысячи вылетов.





Фото 12. Глубоко заблуждается тот, кто думает, что ЧС требует только физической подготовки. Каждая ситуация требует отдельной стратегии и выверенного подхода.





Фото 13. Огня боится все живое. Настоящий спасатель должен побеждать страх и бороться с бушующим пламенем для спасения человеческих жизней.





Фото 14. Спасателям иногда приходится выполнять функции скорой медицинской помощи - в отдаленные уголки страны за пациентом могут пробраться только они.





Фото 15. Спасение людей - приоритет для всех сотрудников ведомства, даже для руководства. Вылет в место, где произошло масштабное ЧП, для заместителя МВД РК Юрия Ильина - привычное дело.





Фото 16. В КЧС люди приходят не за деньгами и не за славой. Быть полезным людям - их призвание. Пожелаем же спасателям удачи в их непростом и опасном деле!



