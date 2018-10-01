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Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник

19 Октября 2018 11:00 53
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Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 октября спасатели Казахстана празднуют свой профессиональный праздник. Редакция МИА «Казинформ» решила поближе познакомить своих читателей с этой непростой и опасной профессией с помощью фоторепортажа.

За последние 5 лет (2013-2017 годы) спасательными подразделениями осуществлено порядка 325 тысяч выездов, спасено свыше 39 тысяч человек, эвакуировано из зоны ЧС более 128 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь более 29 тысячам пострадавшим. С начала 2018 года спасательными подразделениями осуществлено 51,5 тысяч выездов на аварийно-спасательные работы, спасено свыше 8,2 тысячи человек, эвакуировано из зоны ЧС более 17,6 тысячи человек, оказана первая медицинская помощь порядка 4 тысячам пострадавшим.

Фото 1. Спасать людей - истинное призвание. В эту профессию идут только самые смелые, выносливые и отзывчивые люди.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 2. Нужно быть готовым работать в самых тяжелых и непредсказуемых условиях.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 3. Спасателям приходится нырять в ледяную воду.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 4. Еще одна человеческая жизнь спасена!

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 5. Спасать приходится бабушек из подтопленных домов...

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 6. ... и автобусы из-под снега.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 7. Машина застряла в глубоком снегу зимой.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 8. Иногда сил спасателей недостаточно, тогда на помощь приходит техника.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 9. Или вот такая - если нужно расчищать последствия оползней.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 10.  Иногда технику приходится доставлять в труднодоступные места на специальных грузовых самолетах.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 11. Казавиаспас - особое подразделение. Когда подобраться к месту ЧП невозможно или нужно срочно доставить пациента в другую точку страны, эти ребята незаменимы. В общей сложности летным составом и спасательной авиацией АО «Казавиаспас» совершено 1,3 тысячи вылетов.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 12.  Глубоко заблуждается тот, кто думает, что ЧС требует только физической подготовки. Каждая ситуация требует отдельной стратегии и выверенного подхода.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 13. Огня боится все живое. Настоящий спасатель должен побеждать страх и бороться с бушующим пламенем для спасения человеческих жизней.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 14. Спасателям иногда приходится выполнять функции скорой медицинской помощи - в отдаленные уголки страны за пациентом могут пробраться только они.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

Фото 15. Спасение людей - приоритет для всех сотрудников ведомства, даже для руководства. Вылет в место, где произошло масштабное ЧП, для заместителя МВД РК Юрия Ильина - привычное дело.

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник

Фото 16. В КЧС люди приходят не за деньгами и не за славой. Быть полезным людям - их призвание. Пожелаем же спасателям удачи в их непростом и опасном деле!

Быть полезным людям - спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник 

 

 

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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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