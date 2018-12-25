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Быть добрее друг к другу в морозы призвали астанчан

25 Декабря 2018 02:08 67
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Быть добрее друг к другу в морозы призвали астанчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Сарыаркинского района города Астаны Арман Турлубек обратился к жителям города с призывом быть добрее и внимательнее друг к другу в морозы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«И снова нагрянули зимние морозы. Школьники в радостном предвкушении отмены занятий, а взрослых ждут быстрые перебежки от дома до работы и обратно. Давайте вспомним цепочку добра и добрых дел , и перед погодными невзгодами поможем друг другу в эти по-настоящему морозные дни. Будем добрее и внимательнее друг к другу, ведь если вы сделаете хотя бы одно благое дело просто так, то можно считать, что год прошел не зря», - пишет Арман Турлубек на своей странице в Фейсбуке.

«Если вы за рулем автомобиля и видите человека, который стоит на остановке, то не проезжайте мимо, а предложите его подвезти. Если вы видите , что кто-то из автомобилистов не смог завестись, не проезжайте мимо. Автомобилисты, будьте уступчивее к пешеходам. В городе много мелких улиц без светофора и перекрестков, где пешеходы стоят и ждут, пока проедут машины. Давайте просто в эти морозы будем стараться пропускать пешеходов как можно чаще - чтобы они не мёрзли. Вы-то в тепле, они на морозе.
Количество вызовов такси в такие дни возрастает, водители давайте не будем заламывать заоблачные цены. Предприниматели, пустите просто погреться людей на свои объекты, угостите горячим чаем посетителей и дорожных рабочих.
Каждый из нас способен на много других добрых дел, которые здесь не прописаны. Будьте уверены, сделанное вами «добро» вернется вам и вашим родным», - отметил аким Сарыаркинского района

 

 

 

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Ключевые слова: Погода, Астана,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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