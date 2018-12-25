-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:40 186
-
вчера 22:25 122
-
вчера 22:10 117
-
-
-
вчера 21:41 208
-
вчера 21:30 328
-
-
вчера 21:00 117
-
-
вчера 20:31 136
-
вчера 20:15 201
-
-
вчера 19:53 228
-
вчера 19:40 358
-
-
вчера 19:10 217
-
-
вчера 19:00 190
-
-
вчера 18:55 484
-
-
вчера 18:45 403
-
вчера 18:32 190
-
-
-
-
-
-
вчера 17:32 316
-
-
-
-
вчера 16:56 367
-
вчера 16:45 140
Быть добрее друг к другу в морозы призвали астанчан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Сарыаркинского района города Астаны Арман Турлубек обратился к жителям города с призывом быть добрее и внимательнее друг к другу в морозы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«И снова нагрянули зимние морозы. Школьники в радостном предвкушении отмены занятий, а взрослых ждут быстрые перебежки от дома до работы и обратно. Давайте вспомним цепочку добра и добрых дел , и перед погодными невзгодами поможем друг другу в эти по-настоящему морозные дни. Будем добрее и внимательнее друг к другу, ведь если вы сделаете хотя бы одно благое дело просто так, то можно считать, что год прошел не зря», - пишет Арман Турлубек на своей странице в Фейсбуке.
«Если вы за рулем автомобиля и видите человека, который стоит на остановке, то не проезжайте мимо, а предложите его подвезти. Если вы видите , что кто-то из автомобилистов не смог завестись, не проезжайте мимо. Автомобилисты, будьте уступчивее к пешеходам. В городе много мелких улиц без светофора и перекрестков, где пешеходы стоят и ждут, пока проедут машины. Давайте просто в эти морозы будем стараться пропускать пешеходов как можно чаще - чтобы они не мёрзли. Вы-то в тепле, они на морозе.
Количество вызовов такси в такие дни возрастает, водители давайте не будем заламывать заоблачные цены. Предприниматели, пустите просто погреться людей на свои объекты, угостите горячим чаем посетителей и дорожных рабочих.
Каждый из нас способен на много других добрых дел, которые здесь не прописаны. Будьте уверены, сделанное вами «добро» вернется вам и вашим родным», - отметил аким Сарыаркинского района
- В Астане и в пяти областях Казахстана закрыты дороги
- «Сергек» вычислил 60 столичных должников по алиментам в потоке машин
- Занятия школьников отменили 25 декабря в Астане из-за мороза
- Президентская елка прошла в Астане
- Названо самое популярное ТВ шоу в мире
- Маулен Ашимбаев поздравил детей с особыми потребностями на новогоднем мероприятии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана