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    09:29, 24 Март 2022 | GMT +6

    Быть бдительными призвали участников дорожного движения полицейские Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские предупреждают водителей и пассажиров о том, что в связи с ухудшением погодных условий, похолоданием, сильным ветром и снегопадом некоторые трассы республиканского и областного значения представляют опасность на пути движения автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая погодные условия в регионе, полицейские Павлодарской области патрулируют дороги республиканского и областного значения. На трассах, по всем направлениям, из-за плохой видимости вполне возможны дорожно-транспортные происшествия. Стражи порядка параллельно с профилактикой дорожно-транспортных происшествий проводят работу по оказанию помощи застрявшим на дороге людям», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Стоит отметить, что начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр дал поручение сотрудникам полиции патрулировать дороги, оказывать помощь всем, кто оказался в дороге.

    В соответствии с поручением, полицейские круглосуточно патрулируют дороги в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники полиции отмечают, что выезд за пределы населенных пунктов затруднен и рекомендуют гражданам не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.

    «В случае поездки необходимо быть максимально внимательным и осторожным на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. Берегите себя», - предупреждают стражи порядка.

    Напомним, 23 марта ряд дорог закрыли из-за непогоды в Павлодарской области.



    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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