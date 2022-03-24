Быть бдительными призвали участников дорожного движения полицейские Павлодарской области
«Учитывая погодные условия в регионе, полицейские Павлодарской области патрулируют дороги республиканского и областного значения. На трассах, по всем направлениям, из-за плохой видимости вполне возможны дорожно-транспортные происшествия. Стражи порядка параллельно с профилактикой дорожно-транспортных происшествий проводят работу по оказанию помощи застрявшим на дороге людям», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Стоит отметить, что начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр дал поручение сотрудникам полиции патрулировать дороги, оказывать помощь всем, кто оказался в дороге.
В соответствии с поручением, полицейские круглосуточно патрулируют дороги в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники полиции отмечают, что выезд за пределы населенных пунктов затруднен и рекомендуют гражданам не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.
«В случае поездки необходимо быть максимально внимательным и осторожным на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. Берегите себя», - предупреждают стражи порядка.
Напомним, 23 марта ряд дорог закрыли из-за непогоды в Павлодарской области.