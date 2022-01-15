Быстро распространяющийся «омикрон»: чем опасен штамм и как от него защититься

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня специалисты со всего мира отмечают высокую скорость распространения нового штамма коронавируса «омикрон». В Казахстане уже выявили данный штамм COVID-19 и в связи с его циркуляцией эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась. Об этом заявляют и в Министерстве здравоохранения РК. Как защититься от быстро распространяющегося «омикрона», читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Новый вариант коронавируса был идентифицирован в ноябре 2021 года. Первый случай заражения новым штаммом в Европе был зафиксирован в Бельгии у туриста, прибывшего из Египта. Для нового штамма характерны мутации. В соседней России омикрон-штамм был выявлен 6 декабря 2021 года у двух человек, прибывших из ЮАР.

Первый случаи омикрон-штамма в Казахстане зафиксированы 6 января текущего года в Нур-Султане и Алматы.

Напомним, по результатам генотипирования, в 8 из 96 образцов был обнаружен вариант «омикрон», в том числе семь - в городе Алматы и один - в Нур-Султане.

Вариант штамма коронавируса «омикрон» стремительно распространяется по всему миру. На сегодня новый вариант коронавируса зарегистрирован в 149 странах, в том числе в Казахстане.

По последним данным, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это очень большой показатель, при этом лидирует столица, где было зарегистрировано 5788 положительных случаев.

«Омикрон» характеризуется высокой заразностью: от одного человека может заразиться пять человек. Он быстро распространяется, это мы наблюдаем как во всем мире, так и на территории страны. В верхних дыхательных путях «омикрон» размножается в 70 раз больше, чем дельта-штамм. Это тоже характеризует его высокую заразность. Число случаев удваивается каждые два-три дня», - комментирует председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

По данным ВОЗ, число случаев заражения новым штаммом удваивается каждые 2–3 дня, при такой скорости распространения обстановка с COVID-19 в мире через неделю может ухудшится в 8 раз, а через две недели – в 40 раз.

Также есть исследования, которые говорят о том, что «омикрон» протекает у молодого населения более легче. Европейские ученые также пришли к выводу, что данный штамм коронавирусной инфекции не несет большие риски для младенцев и детей.

«К сожалению, для группы риска и уязвимых групп, лиц старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями «омикрон» по-прежнему опасен», - отмечает Айжан Есмагамбетова.

«Омикрон» распространяется быстро, но еще не доказано, что новый вариант коронавируса менее опасен, чем дельта-штамм.

Опасен ли штамм и его основные симптомы

Заболевание, вызванное «омикроном», протекает в бессимптомной форме или имеет легкое течение, как обычная простуда. При этом потеря обоняния теперь не является отличительным признаком в случае заражения штаммом.

Если быть точнее, при заражении омикрон-штаммом человек запах чувствует. Врачи говорят, что заболевание новым видом коронавируса протекает как обычное ОРВИ: появляется кашель, повышение температуры тела, проявляется насморк.

По данным исследования, пациентов с «омикроном» реже госпитализируют по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса.

При заражении «омикроном» тяжелые случаи чаще всего наблюдаются среди уязвимых групп. Это пожилые пациенты и лица с хроническими заболеваниями.

Как отмечают специалисты ВОЗ, более чем у 20% всех переболевших развивается постковидное состояние. Новый вид штамма может вызвать определенные осложнения. Одной из отличительных черт «омикрона» является усталость: человек теряет свои силы, здоровье, энергию, чувствует постоянную слабость и утомляемость.

В некоторых случаях может проявляться ломота в мышцах и суставах, першение в горле, также чихание. Некоторые заболевшие могут терять и аппетит.

Как защититься от «омикрона»

В наибольшей опасности могут находиться невакцинированные люди. По словам специалистов, болезнь может протекать тяжело у тех людей, которые еще не получили вакцину.

Врачи и эпидемиологи заявляют, что эффективным способом защиты от нового вида штамма и в целом от коронавирусной инфекции, является вакцинация.

«Наиболее эффективной мерой защиты по-прежнему остается вакцинация. Тем, кто не получил свой первичный курс вакцинации, рекомендую пойти и вакцинироваться. Тем, кто вакцинировался, и прошло 6 месяцев, пойти и получить третью дозу вакцины. Вакцин в нашей стране достаточно как для вакцинации, так и для ревакцинации», - заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова.

Меры профилактики

Меры профилактики не изменились и остаются прежними, отмечают в Министерстве здравоохранения.

«Специфические меры профилактики - вакцинация. Неспецифической мерой профилактики по-прежнему остается соблюдение дистанции, проветривание помещения. Избегать любые массовые скопления населения, не проводить торжественные мероприятия, не приглашать гостей. Вирус передается очень быстро и очень легко. Зимой мы больше времени проводим в закрытых помещениях, поэтому необходимо проветривать помещения чаще. Ношение масок обязательно как внутри помещения, так и вне помещения, если мы передвигаемся с кем-то. К сожалению, коронавирус передается аэрозольно. Аэрозоль длительное время может находиться в воздухе. Нужно соблюдать дистанцию. Об этом мы постоянно говорим», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

На рабочих местах нужно соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и соблюдению правил личной гигиены, частому проветриванию помещений.

«Не допускайте переохлаждения организма, при появлении первых признаков коронавирусной инфекции, оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью. Не подвергайте опасности родных и близких из групп риска, для общения используйте современные дистанционные средства связи», - предупреждают в Минздраве.

Эффективны ли вакцины против «омикрона»

Российские ученые Центра имени Гамалеи пришли к выводу, что вакцина «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма и защищает от тяжелого течения болезни.

Как показало исследование Центра имени Гамалеи, вакцина «Спутник Лайт» в качестве так называемой бустерной дозы значительно увеличивает эффективность против «омикрона» не только «Спутника V», но и других вакцин через два-три месяца после повторной прививки.

Между тем, об эффективности своей вакцины против омикрон-штамма заявили и Pfizer/BioNTech - для этого, согласно заявлению фармкомпаний, потребуются три дозы препарата.

ВОЗ продолжает проводить исследования по изучению тяжести течения заболевания, клинических проявлений и эффективности вакцин.